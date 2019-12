Les Grisons sont bleu et blanc grâce à Ambri

Au moment de pénétrer dans la patinoire de Davos, un détail interpelle. Le traditionnel restaurant 1921 est devenu La Casa biancoblù, dont la gestion a été confiée aux dirigeants du HC Ambri-Piotta. Un bon moyen de financer la présence d’un second club suisse à la Coupe Spengler. Au menu, spécialités tessinoises servies par un personnel parlant «solo italiano». Drôle de sentiment en plein cœur des Grisons, où l’on troque déjà non sans mal le dialecte pour parler en hochdeutsch. «Davos est devenu une banlieue de Quinto», rigole le président du club tessinois, Filippo Lombardi.

L’annexion a commencé le 25 décembre, date de la prise de possession des lieux par le club de la Valascia. Depuis, le déferlement impressionne, avec comme premier haut fait la partie de jeudi face aux Russes de Salavat Yulaev Ufa et une magnifique victoire 4-1.

Cette rencontre a été suffisante pour se convaincre de l’incroyable pouvoir d’attraction que représente Ambri-Piotta. «On le savait déjà un peu, rigole Michael Ngoy, défenseur romand de la Valascia. Toute la saison, on bénéficie d’un joli soutien. Mais à ce point? Je peinais à l’imaginer.» Durant tout le match inaugural de la Coupe Spengler, les tifosis léventins ont fait trembler les murs de la patinoire davosienne dans une folie communicative qui s’est terminée par une Montanara – le chant mythique du club – à tout rompre. «J’en ai rarement vécu d’aussi belle, s’est emballé Filippo Lombardi. C’est énormément d’émotions de voir tout cet amour pour un club comme Ambri.»

Forte demande

Mais c’est bien avant les portes de la Vaillant Arena que l’invasion prend tout son sens. Il suffit de faire quelques pas dans la cité rhétique pour s’en rendre compte. Rares sont les passants à ne pas posséder un article de merchandising estampillé «HCAP». «Avec mes amis, nous nous rendons souvent à la Valascia, nous a confié Stéphane, fidèle supporter biancoblù vivant à Neuchâtel. Lorsque nous avons appris que le club serait invité, nous n’avons pas traîné pour acheter nos billets.»

Grand bien leur en a pris, tant la demande a été forte. «Nous sommes désormais à la recherche de tickets pour la deuxième rencontre (ndlr: ce samedi à 15h10), détaille le fan d’Ambri croisé lors du match de vendredi entre Turku et Ufa. Mais on commence à désespérer.» Aux alentours de la patinoire, les revendeurs sont nombreux et les prix risquent de prendre l’ascenseur. «C’est exclu que nous encouragions ce business, poursuit-il. Cela va à l’encontre de tout ce que représente la Coupe Spengler… et ce club familial qu’est Ambri-Piotta.»

Renaissance

Dans le vestiaire, les joueurs eux-mêmes ont dû jouer des coudes pour obtenir des sésames pour leurs proches. La présence du HC Ambri-Piotta a provoqué un effet jamais vu sur les hauteurs de Landquart. «Deux jours après la mise en vente des billets pour cette première rencontre face à Ufa, j’ai voulu en acheter pour ma famille, nous a raconté Michael Ngoy. Impossible. L’organisation aurait pu en vendre 20'000.»

Cette ferveur est importante pour le tournoi grison. Au fil des années, il semblait perdre son lustre d’antan. À l’heure où le hockey est omniprésent à la télévision, la manifestation ne rayonnait plus autant malgré l’arrêt total de la National League. Deux années sont encore garanties sous le régime actuel, avant une renégociation qui sera tendue.

«Les clubs étaient de plus en plus frileux au moment d’accepter l’invitation, nous confie un dirigeant de National League. Désormais, la question est de savoir si nous ne devrions pas continuer à jouer le championnat entre Noël et Nouvel An en parallèle de la Spengler.» Il y a fort à parier que la présence d’Ambri ne fera pas de mal aux partisans du statu quo.