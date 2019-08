Goran Bezina quitte Ge/Servette pour relever un ultime défi

Pourquoi opter pour la diplomatie dans un tel cas? Lorsque nous nous sommes entretenus avec Goran Bezina (39 ans) pour évoquer son entente d’un an avec le HC Sierre, club néo-promu en Swiss League, nous avons été moins élégant qu’Igor Fedulov et Slava Bykov l’étaient sur la glace. «Mais qu’allez-vous faire là-bas?» On a même utilisé un autre vocable, beaucoup trop familier, qu’il est interdit de reproduire ici. Au bout du fil, le désormais ex-défenseur emblématique de Genève-Servette a ri, beaucoup ri. Avant de redevenir sérieux et de nous convaincre du bien-fondé de son choix, synonyme de dernière campagne avant de raccrocher ses lames. «Vous savez, moi aussi, je me suis posé cette question, et pas qu’une fois, avec les mêmes mots que vous.»

Comme quoi le temps qui passe n’a pas érodé sa légendaire franchise. L’ex-joueur de NHL se rappelle également avoir déclaré publiquement, et pas qu’une fois non plus, qu’il ne finirait jamais sa carrière de hockeyeur professionnel en deuxième division, là où certains de ses coéquipiers de l’épopée de l’équipe de Suisse aux Jeux olympiques de Turin 2006 (Paul DiPietro, Thierry Paterlini, Patric Della Rossa, etc.) étaient venus racler un dernier chèque.

Il épaulera Dany Gélinas

«Cela démontre que le proverbe n’est pas erroné: il n’y a décidément que les imbéciles qui ne changent pas d’avis. Mais ma démarche n’a pas été motivée par l’aspect matériel.» Vraiment? «Oui, vraiment. La politique du HC Sierre est claire: le club a l’ambition de développer ses jeunes joueurs en respectant son budget. Je l’affirme haut et fort: je ne serai pas le joueur le mieux rémunéré de l’équipe.»

«J’ai vraiment hâte de pouvoir passer de la théorie à la pratique. En tout cas, je suis supermotivé par le challenge»

Une équipe dont il sera assurément le leader avec les deux attaquants québécois Éric Castonguay et Guillaume Asselin et qui est entraînée par le Franco-Canadien Dany Gélinas. «J’ai beaucoup parlé avec Dany ces derniers jours et il m’a convaincu de le rejoindre à Graben, reprend le Chablaisien. Il m’a proposé un rôle qui correspond parfaitement à ce que je recherchais, soit apprendre le métier à ses côtés.» Est-ce à dire que Bezina, qui est titulaire du diplôme d’entraîneur, officiera comme assistant du coach en chef, qui était le seul technicien derrière le banc du HC Sierre la saison dernière en MySports League? «Non, mais je vais avoir la possibilité de diriger des pratiques chez les jeunes et, de temps à autre, de prendre des responsabilités durant les entraînements de la première équipe.» Il précise: «En fait, comme la défense est jeune et inexpérimentée à ce niveau, il m’a été demandé d’encadrer les gars, de les aider à progresser, de les conseiller. J’ai vraiment hâte de pouvoir passer de la théorie à la pratique. En tout cas, je suis supermotivé par le challenge.» Après une petite pause, il enchaîne: «Ceux qui pensent que je serai en préretraite pépère dans mon canton commettent une erreur.»

Bezina, dont le franc-parler détonnait dans le milieu qu’il apprivoisait, nous l’avait assuré il y a vingt et un ans. Alors que, jeune talent de Fribourg-Gottéron, il avait été sermonné sur la place publique par l’entraîneur Ueli Schwarz après avoir manqué un entraînement (il rentrait d’une tournée aux États-Unis avec l’équipe de Suisse M20 et n’avait pas consulté le programme), il avait balayé la critique en lançant: «Moi, je jouerai jusqu’à 40 ans.» Le champion d’Autriche 2007 les fêtera le 21 mars prochain et devrait donc honorer sa promesse.

Chef du scouting?

Dès lundi, l’ex-international s’entraînera donc avec le club de la Cité du Soleil. Le 9 août, il disputera son premier match avec un maillot rouge et jaune bardé de son traditionnel No 57, le numéro qu’il portera donc du début à la fin de sa longue carrière chez les pros. Amicale, la partie sera forcément particulière puisque le HCS se mesurera à son partenaire de la grande ligue, Ge/Servette. «Quitter les Aigles n’était pas mon choix, glisse Bezina. Mais ils n’avaient pas de place pour moi dans leur effectif. J’ai compris la situation et ne ressens aucune amertume à l’égard de cette organisation, qui m’a toujours bien traité.» Et avec laquelle son histoire n’est pas terminée. Si un chapitre s’est fermé mercredi lorsqu’il a paraphé son entente avec Sierre, un autre s’ouvrira dès l’entame de la saison 2020-2021. «J’ai obtenu la garantie d’intégrer l’organigramme du GSHC dans un rôle qui demeure à définir, explique-t-il. Peut-être deviendrai-je responsable du scouting, un peu comme Julien Vauclair le fera pour le compte du HC Lugano. On verra…»

La Swiss League, elle, s’apprête à voir évoluer un monument du hockey suisse. Certains caissiers ont des raisons objectives de se frotter les mains.