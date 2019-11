Ge/Servette s’offre le derby, tout sauf un hasard

On ne renverse pas un derby par hasard. Menés 2-0 sans pour autant avoir été malmenés, les Aigles ont trouvé des ressources insoupçonnées tant physiques que mentales pour jeter un froid glacial dans une Vaudoise aréna qui sied décidément très bien aux hommes de Pat Emond.

Dans le camp grenat, personne n’a bien sûr oublié ce fameux «grand soir» de l’inauguration, le 24 septembre dernier. Ce premier but, après dix secondes, de Tommy Wingels. Et au final, cette première victoire qui restera gravée dans les livres…

Samedi soir, le peuple vaudois avait soif de revanche. Sans doute bien davantage que ces joueurs lausannois trop vite repus. Il devra donc encore attendre pour fêter un premier succès cette saison contre Ge/Servette, l’ennemi juré, ce club qu’il adore détester plus que tout.

C’est sans doute dû au nouveau statut du LHC – ambitieux et entreprenant, il possède la meilleure équipe de son histoire –, les derbys entre voisins lémaniques génèrent à nouveau leur lot d’émotions et de tensions. Il est fini le temps des petits copains des années Quennec, quand la moitié des joueurs présents sur la glace avait évolué dans les deux clubs. Il n’y a plus d’amitié qui tienne désormais. Plus que jamais, ces matches se gagnent avec le cœur et la tête davantage qu’avec les patins et la crosse.

Sur plan du jeu pur, il y a eu match. Un coup donné. Un coup rendu. Et si Lausanne a pu prendre deux longueurs d’avance par Ronald Kenins (profitant d’un mauvais rebond accordé par Robert Mayer) et par le probable futur fribourgeois Yannick Herren en supériorité numérique, cela ne reflétait absolument pas la physionomie des 40 premières minutes de jeu. Et c’est bien en s’appuyant sur un mental de fer que Ge/Servette a pu s’éviter un week-end de frustration totale.

De vrais meneurs

Très mal payés vendredi soir dans leur patinoire contre Fribourg, les Aigles ont longtemps cru revivre pareil scénario. Et puis tout a basculé dans le sprint final. Pour la plus grande joie d’un président genevois qui avait retrouvé sa langue. «Après une défaite, je préfère ne pas parler, il paraît que ça vaut mieux, sourit Laurent Strawson. Donc là, je peux tirer un gros coup de chapeau à l’équipe. Sur le plan mental, c’est très fort ce que les joueurs ont accompli.»

Il fallait en effet avoir une sacrée dose de caractère pour ne pas s’effondrer vingt-quatre heures après un premier crève-cœur. «Il y a dans ce vestiaire des joueurs exceptionnels en termes de leadership», apprécie le président. Il faut citer en premier lieu Eric Fehr et Henrik Tömmernes, buteurs de sang-froid, seuls face à Tobias Stephan. Le premier bien servi par Tim Bozon, le second sur la transformation d’un tir de pénalité. Et puis, il faut donner du crédit à Noah Rod, capitaine du bateau grenat qui est finalement arrivé à bon port dans la Vaudoise aréna. C’est à lui, et à personne d’autre, qu’est revenu l’honneur d’enfoncer le clou lors de la prolongation. «Contre Fribourg, dans cet exercice, je n’avais pas été bon, reconnaît-il sans esquive. J’avais donc particulièrement à cœur de me racheter et c’est ce que j’ai fait. Contre Fribourg, nous avions terminé la partie sur un bilan négatif de –2 ou –3 avec ma ligne et c’était très frustrant car nous avions par ailleurs fait plutôt un bon match.»

Emond a vu juste

La vengeance et la sentence sont donc tombées après 48 secondes de temps supplémentaire. Un shift, un seul, a suffi. La prolongation a tourné à la sarabande jusqu’à la reprise victorieuse de Noah Rod, qui a inscrit au passage son dixième but de l’exercice (il en avait inscrit 11, son record, la saison passée en 44 matches). Sur ce coup-là, il faut aussi relever le bon coaching de Pat Emond, qui a choisi de relancer dans cet exercice à trois contre trois deux (Rod et Tömmernes) des «coupables» de la veille. Pointer l’audace du Québécois pour mieux souligner le conservatisme de son homologue lausannois, Ville Peltonen. Le technicien Finlandais a disposé sur la glace deux défenseurs (Junland et Lindbohm) lourds et peu mobiles et un seul attaquant, Dustin Jeffrey, pas vraiment réputé pour sa pointe de vitesse. On a connu plus courageux et judicieux pour tenter de gagner une prolongation. Si on ne renverse pas un derby sans le vouloir. On ne le perd pas non plus par hasard.