Les Genevois ont pris une bonne baffe et une leçon de hockey

On dit souvent aussi qu’une bonne baffe fait du bien, qu’elle a l’art de remettre des idées en place. C’est ce qu’espèrent les Genevois sévèrement corrigés du côté de la Tissot Arena par une formation de Bienne qui lui a donné une bonne leçon…

À vrai dire, quand tu montes sur une échelle, gagné par l’euphorie, méfie-toi, car dans ce championnat fait de virages et de mirages, tu recroiseras forcément les mêmes en redescendant, qui auront le couteau entre les dents avec cette énergie du désespoir qui te redonne cette force pour éviter de tomber.

Il suffit souvent d’un examen de conscience, d’un déclic ou d’un grain de sable dans la machine, d’un but tombé au bon moment, d’un deuxième, puis d’un troisième pour qu’un match tourne. Il y avait, ce vendredi soir, sur cette glace du HC Bienne plein de promesses entre deux clubs qui font confiance à leur relève avec inévitablement ces erreurs de jeunesse que l’on gomme au fil des rencontres. Il y avait surtout une formation seelandaise qui avait un urgent besoin de points après avoir subi neuf défaites en dix sorties, très motivés, à l’image d’un Damien Riat déchaîné. Face à des Genevois qui restaient sur deux défaites évitables après sept succès de rang, Rajala et ses copains ont su saisir leur chance au troisième tiers, inscrivant trois buts en quatre minutes entre la 42e et la 46e. De quoi retourner une partie que les Grenat avaient pourtant bien maîtrisée jusque-là, même s’il y avait eu quelques signes avant-coureurs qui ne trompaient pas en fin de seconde période. Les Aigles qui avaient raté la marche mardi aux Vernets face à Lugano, étaient retournés là où ça fait mal, mais il manquait tout le reste qui avait fait leur force, un plan de match qui a fini par voler en éclats dans l’ultime tiers. Au final c’est 7 à 3 et une troisième défaite consécutive. Faut-il s’inquiéter?

«Là on est un peu dans le dur, reconnaît le coach Pat Emond. Nous n’avions plus connu une telle période négative depuis fin septembre début octobre où on s’était incliné quatre fois. C’est décevant dans la tournure du match. Je n’ai pas aimé comme on est entré et la manière dont on s’est comporté au deuxième tiers.» Simon Le Coultre (7e) avait pourtant donné un but d’avance avant que Marco Miranda (18e) n’égalise en fin de premier tiers. Mais c’est ensuite que le château de cartes s’est effondré. «Je sentais que nous n’allions pas nous en sortir en jouant ainsi, en laissant autant d’espaces, poursuit le Québécois. Ce n’était pas notre façon de jouer. Et Bienne en a profité pour nous surprendre en contre.» Le chef soupire, conscient que ses jeunes apprennent encore, malgré le retour de Daniel Winnik. «Le problème c’était nous et la solution c’est à nous aussi de la trouver, renchérit le boss. Cela faisait nos deux derniers matches que j’avais déjà décelé de mauvaises habitudes. Il va falloir resserrer les coudes et travailler plus fort. C’est bien beau d’essayer des trucs quand ça rigole, mais là il faut revenir à des choses plus simples. Bienne nous a donné une bonne leçon de hockey ce soir, mais ce n’est pas le moment de paniquer.» Rien de tels qu’un match de peluches, ce samedi soir aux Vernets, pour retrouver le sourire…

Bienne -Ge/Servette 7-3 (2-2 1-0 4-1)

Tissot Arena. 5675 spectateurs. Arbitres: MM. Wiegand, Fluri, Obwegeser et Wolf.

Buts: 7e Le Coultre (Wingels, Douay) 0-1, 12e Riat (Rathgeb, Schneider/5 c 4) 1-1, 13e Brunner (Cunti) 2-1, 18e Miranda (Maurer, Smons) 2-2, 38e Rajala (Fey, Kreis) 3-2, 42e Schneider (Damien Riat) 4-2, 43e Moser (Burnner, Cunti) 5-2, 46e Gustafsson (4 c 5 !) 6-2, 48e Bozon (Wingels, Le Coultre/5 c 4) 6-3, 59e Cunti (Künzle, Fey) 7-3.

Pénalités: 5 x 2’ contre Bienne, 3 x 2’ contre GE Servette.

Bienne: Hiller; Moser, Kreis; Sataric, Salmela; Rathgeb, Forster; Fey; Fuchs, Ullström, Rajala; Damien Riat, Nussbaumer, Schneider; Brunner, Cunti, Künzle; Tschantré, Gustafsson, Neuenschwander; Kohler.

Ge/Servette: Mayer; Karrer, Maurer; Jacquemet, Tömmernes; Le Coultre, Kast; Smons; Wingels, Richard, Douay; Miranda, Fehr, Winnik; Maillard, Smirnovs, Bozon; Arnaud Riat, Berthon, Patry; Wick. .

Notes: Bienne sans Hügli, Lüthi, Pouliot, Ulmer ni Wüest (blessés). Ge/Servette sans Fritsche, Mercier, Völlmin (blessés) ni Rod (suspendu). Tir sur le poteau de Bozon (15e). Temps mort demandé par Bienne (51e).