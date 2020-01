La belle série genevoise s’arrête

Vingt-quatre heures après avoir vaillamment battu Berne à domicile, Genève semblait devoir vivre une soirée compliquée face à ce même adversaire. Après seulement quatre minutes de jeu, Grégory Sciaroni a trompé Gauthier Descloux, préféré à Robert Mayer (1-0). Mais Daniel Winnik (qui d’autre?) a égalisé d’une déviation très inspirée. En fin de premier tiers, les Bernois ont toutefois pris deux longueurs d’avance par Jan Mursak (18e, 2-1) et par Thomas Ruefenacht en supériorité numérique (20e, 3-1).

Durant la seconde période, Genève-Servette a «brassé» les Ours et c’est fort logiquement que Tim Bozon a réduit l’écart (26e, 3-2). Le Français à licence suisse est allé la tête la première se jeter sur un puck perdu. Sa débauche d’énergie a été couronnée de succès. Par la suite, les Grenat ont poursuivi leur effort mais n’ont pas trompé une troisième fois le gardien Tomi Karhunen malgré 13 tirs cadrés lors des vingt minutes de jeu.

Lors du troisième tiers-temps, Genève a poursuivi son étreinte mais s’est cassé les dents sur le gardien des Ours. En toute fin de rencontre, les assauts se sont multipliés, mais les filets n’ont plus tremblé. Cela faisait depuis le 7 décembre que le GSHC n’avait plus perdu.

Grégory Beaud, Berne

Berne - Genève-Servette 3-2 (3-1 0-1 0-0)

PostFinance Arena, 16299 spectateurs. Arbitres: MM. Stricker, Tscherrig; Kovacs et Gnemmi.

Buts: 4e Sciaroni 1-0. 10e Winnik (Jacquemet, Fehr) 1-1. 18e Mursak (Praplan) 2-1. 20e Ruefenacht (Untersander/5 c 4) 3-1. 26e Bozon 3-2.

Berne: Karhunen; Andersson, B.Gerber; Krueger, Blum; Untersander, C.Gerber; Burren; Sciaroni, Mursak, Praplan; Pestoni, Arcobello, Moser; Ruefenacht, Ebbett, Scherwey; Berger, Heim, Kämpf; Spiller. Entraîneur: Jalonen.

Genève-Servette: Descloux; Le Coultre, Tömmernes; Karrer, Maurer; Jacquemet, Kast; Molinari; Miranda, Fehr, Winnik; Wingels, Richard, Rod; Maillard, Smirnovs, Bozon; Riat, Berthon, Douay; Patry. Entraîneur: Emond.

Notes: Berne sans Grassi, Bieber, Henauer (blessés) ni MacDonald (étranger surnuméraire). Genève-Servette sans Wick, Mercier, Völlmin ni Fritsche (blessés). Tir sur les montants: Mursak (14e) et Ebbett (16e). Temps mort: Berne (50e) et Genève-Servette (59e). Genève-Servette sans gardien de 58’25’’ à la fin du match.

Pénalités: 4 x 2’ contre Berne; 4 x 2’, 1 x 10’ (Tömmernes) + pénalité de match (Winnk) contre Genève-Servette.