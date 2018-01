Weber prolongé de deux ans par Nashville

Yannick Weber restera deux ans de plus en Amérique du Nord. Le défenseur des Nashville Predators a signé une extension de contrat de deux ans avec la franchise du Tennessee.

Il touchera 650'000 dollars en 2018/19 et 700'000 en 2019/20. A 29 ans, le Bernois s'est taillé une place dans l'effectif du dernier finaliste de la Coupe Stanley. Arrivé en juillet 2016, il a su se muer en un bon défenseur défensif. En 25 matches cette année, il compte un but et deux assists. Il joue un peu plus de 12 minutes par rencontre cette saison et affiche un plus/minus neutre.

Parti vivre son rêve de jouer en NHL, Yannick Weber s'y accroche et accepte des conditions salariales moins favorables qu'en Suisse. Mais cela lui permet d'affronter les meilleurs joueurs du monde en évoluant dans le championnat le plus prisé de la planète. (ats/nxp)