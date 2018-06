Washington prend les commandes

Washington a pris pour la première fois l'avantage dans la finale de la Ligue nord-américaine de hockey sur glace (NHL) en remportant le troisième match 3 à 1, samedi à domicile.

Les Capitals mènent deux victoires à une avant le match N.4 qui aura lieu lundi, toujours dans leur patinoire, et n'ont plus besoin que de deux victoires pour remporter la Coupe Stanley. Après une première période sans but, la star russe de Washington Alex Ovechkin a libéré son équipe avec son 14e but des play-offs en début du deuxième tiers-temps (1:10).

A mad scramble in front ends with an Alex Ovechkin #StanleyCup Final goal on home ice. #ALLCAPS pic.twitter.com/gVYKd7zd24 — Washington Capitals (@Capitals) 3 juin 2018

Blessé à une main lors du match N.2 remporté par les Capitals à Las Vegas, Evegny Kuznetsov, longtemps incertain et passeur décisif sur le premier but, a doublé la mise à la 13e minute sur un contre.

Mené 2 à 0, Las Vegas qui réalise une saison historique pour ses débuts en NHL, a retrouvé espoir en début de 3e période (3:29) quand le Tchèque Tomas Nosek a réduit la marque grâce au Français Pierre-Edouard Bellemare qui a dévié une relance du gardien de Washington.

Fighting our way back into it ????



2-1 pic.twitter.com/vC70fTVoLd — Vegas Golden Knights (@GoldenKnights) 3 juin 2018

Mais Braden Holtby, déjà impressionnant durant le match N.2, a encore été déterminant avec 21 arrêts. Devante Smith-Pelly a assuré la victoire des Capitals avec un troisième but (13:53) à la suite d'une mauvaise relance de la défense de Las Vegas.

Washington dispute la finale NHL pour la deuxième fois de son histoire après 1998 où les Capitals avaient été surclassés 4 à 0 par Détroit. (afp/nxp)