Vegas en finale de la Coupe Stanley!

Le rêve se poursuit pour les Golden Knights. La nouvelle franchise de Las Vegas s'est qualifiée pour la finale de la Coupe Stanley en allant s'imposer 2-1 dimanche à Winnipeg dans le cinquième match de la finale de la Conférence Ouest.

Les Golden Knights, qui étaient devenus la première équipe de l'histoire de la NHL à gagner sa toute première série sur la marque de 4-0 dans sa saison inaugurale (face à Los Angeles), n'ont concédé que trois défaites dans les trois premiers tours des play-off. Un exploit immense pour une équipe dont l'effectif a pris forme lors de la draft d'expansion en juin dernier. Pas protégé par Vancouver, Luca Sbisa avait ainsi été cédé aux Golden Knights à cette occasion.

Longtemps absent sur blessure, le défenseur zougois a disputé dimanche son septième match dans ces séries finales. Il fut même décisif puisqu'il a réalisé son deuxième assist de ces play-off sur le but de la victoire! A la 34e minute, son tir était dévié victorieusement par Ryan Reaves, auteur de son premier but.

