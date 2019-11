Une rixe entre supporters de Fr/Gottéron et de Ge/Servette

Une bagarre a éclaté samedi soir entre supporters de Fribourg Gottéron et de Genève Servette. La rixe a éclaté sur l'aire de repos de Birrhard (AG), sur l'autoroute A1, à mi-chemin entre Baden et Lenzburg.

Les supporters des deux formations romandes rentraient du match à l'extérieur de leur équipe favorite (Gottéron a perdu 9-4 à Rapperswil, tandis que Genève Servette est allé s'imposer 3-2 à Davos).

Selon plusieurs sources, les supporters fribourgeois s'en seraient pris au car genevois, dont le pare-brise et une vitre de portière ont volé en éclats, tandis que les essuie-glaces ont été arrachés, selon un communiqué de la police cantonale argovienne. En raison de ces dégâts, qui se chiffreraient à plusieurs milliers de francs, le car n'a pas pu redémarrer et les supporters genevois sont rentrés bien plus tard que prévu dans un bus de remplacement.

La police est arrivée après avoir été alertée que plusieurs personnes criaient sur l'aire d'autoroute. Elle a encadré les supporters genevois sur place, pendant qu'ils attendaient leur bus de remplacement, et a dirigé le car des supporters fribourgeois vers un autre endroit, où elle a procédé à des contrôles d'identité individuels.

Par contre, il n'a pas été établi quel était le groupe de supporters qui s'en était pris à l'autre en premier.

Sport-Center