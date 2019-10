Une nuit compliquée pour les Suisses

Le défenseur zurichois Dean Kukan a été rayé de l’alignement des Columbus Blue Jackets, qui ont battu les Dallas Stars (3-2) alors que l’ex-gardien de Lugano Elvis Merzlikins a dû accepter le rôle de substitut du Finlandais Joonas Korpisalo.

Pour une troisième partie de rang, le joueur de centre du Jura Bernois Gaëtan Haas était surnuméraire dans l’effectif des Edmonton Oilers, qui ont infligé un 6-3 aux Philadelphia Flyers grâce notamment à un Connor McDavid en feu (un but et quatre assists).

