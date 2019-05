Une défaite qui va compliquer la tâche des Suisses

L’équipe de Suisse a subi un siège continu durant la première dizaine de minutes. Face à ces assauts russes, Leonardo Genoni n’a finalement capitulé qu’une seule fois, sur un essai d’Anisimov. La fin de la première période a été moins compliquées pour les hommes de Patrick Fischer et Lino Martschini s’est même créé quelques occasions de but. En début de seconde période, Tristan Scherwey a pu se présenter seul face au but de la «Sbornaja», mais le Bernois s’est heurté au gardien Alexander Georgiev (24e). Lors d’un power-play concédé par Nico Hischier, Nikita Kucherov a mis les Russes à l’abri au terme d’un une-deux phénoménal avec Nikita Gusev (27e, 0-2). Un quart de finale à Kosice?

Lors de l’ultime période, la Suisse s’est créé quelques occasions, notamment par Michael Fora (54e). Mais ce sont finalement les Russes qui ont à nouveau marqué. Sur un contre parfait, Nikita Kucherov a proprement trompé Leonardo Genoni. Cette seconde défaite risque de forcer la Suisse à disputer son quart de finale à Kosice, l’autre ville de ce championnat du monde. A moins que les Suédois se fassent surprendre par la Lettonie, lundi. Mais cela semble improbable. Le duel face à la République tchèque servira de «match de classement» entre deux équipes candidates à la troisième place.

Suisse - Russie 0-3 (0-1 0-1 0-1)

Bratislava. Ondrej Nepala Arena, 9056 spectateurs. Arbitres: MM. Björk (Suè), Tufts (EU); Malmqvsit (Suè) et Oliver (EU).

Buts: 4e Anisimov (Orlov, Gusev) 0-1. 27e Kucherov (Gusev/5 c 4) 0-2. 56e Kucherov (Anisimov, Zaitsev) 0-3.

Suisse: Genoni; Frick, Fora; Loeffel, Genazzi; Josi, Weber; Diaz; Praplan, Bertschy, Scherwey; Fiala, Hischier, S.Moser; Ambuehl, Kurashev, Andrighetto; Martschini, Haas, Hofmann; Rod. Entraîneur: Fischer.

Russie: Georgiev; Zaitsev, Orlov; Nesterov, Khafizullin; Gavrikov, Zadorov; Sergachyov; Telegin, Andronov, Kovalchuk; Kaprizov, Kuznetsov, Ovechkin; Gusev, Anisimov, Kucherov; Malkin, Grigorenko, Dadonov; Barabanov. Entraîneur: Vorobyov.

Notes: la Suisse sans Niederreiter (en transit), J.Moser (blessés), Berra ni Bertaggia (surnuméraires). La Russie sans Sorokin et Plotnikov (surnuméraires). L’équipe de Suisse sans gardien de 56’23’’ à la fin du match. Temps mort: Suisse (59e). Pénalités: 4 x 2’ contre la Suisse; 7 x 2’ contre la Russie.