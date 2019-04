Une Russie trop forte pour les Suisses

La sélection de Patrick Fischer, loin d’être dans sa configuration finale pour les Mondiaux en Slovaquie, a été battue 5-1 par la Russie lors du deuxième match test entre les deux formations à Sotchi.

Déjà auteur des deux réussites helvétiques lors du premier match de jeudi, Alessio Bertaggia a encore marqué samedi. L’attaquant de Lugano, qui n’avait plus été sélectionné depuis 2015, a profité d’une erreur du gardien russe derrière sa cage et du bon travail de Noah Rod pour inscrire le 1-4 à la 46e minute. Les deux gardiens de GE Servette, Robert Mayer et Gauthier Descloux, se sont partagé le travail.

Avec Hischier la semaine prochaine

L’équipe de Suisse poursuivra sa préparation pour les Mondiaux en Suisse romande la semaine prochaine où elle affrontera la France à deux reprises : vendredi à Sierre puis samedi à Genève. Le coach national bénéficiera pour l’occasion d’un renfort de choix en la personne de Nico Hischier (New Jersey Devils). (nxp)