Un total de 45 points pour Nico Hischier

Nico Hischier a signé le 2-0 à la 9e minute pour inscrire son 15e but de la saison avec une certaine réussite dans la mesure où sa passe a été déviée dans ses propres filets par Tomas Tatar. Il a ensuite délivré une 30e passe décisive pour le 6-2 de l'Autrichien Michael Grabner à la 48e minute. A la faveur de ce succès, les Devils s'offrent une marge de 5 points sur Florida dans la course aux play-off de la Conférence Est.

Toujours privé de Luca Sbisa blessé, Las Vegas a concédé la plus lourde défaite à domicile de sa jeune histoire. Elle survient le soir où la nouvelle franchise bat son record d'affluence avec 18'420 spectateurs...

Au surlendemain de sa 400e victoire en NHL, Marc-André Fleury a connu une soirée difficile. Le gardien des Golden Knights a été «chassé» à la 23e minute après avoir encaissé 4 buts sur les 11 tirs qui lui ont été adressés. Son remplaçant Maxime Lagace ne fut pas plus heureux en ne retenant seulement que 13 lancers sur 17.

A Edmonton, Timo Meier et San Jose se sont imposés 4-3 grâce à une réussite du Tchèque Tomas Hertl après 2'40'' de jeu dans la prolongation. Mené trois fois au score, les Sharks peuvent remercier Logan Couture. L'ancien pigiste du Genève-Servette a inscrit un but et délivré deux assists. La soirée fut en revanche moins faste pour Timo Meier qui a quitté la glace avec un bilan de -2.

(ats/nxp)