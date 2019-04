Un record pour Tampa Bay, 100 points pour Hischier

Premier de la conférence Est avec 128 points, Tampa Bay a conclu sa saison régulière samedi sur une victoire 6-3 à Boston, sa 62e de l'exercice en cours, record de la Ligue nord-américaine égalé. Le Lightning a imité les Detroit Red Wings qui avaient signé le même nombre de succès lors de la saison 1995-96.

Sans Timo Meier, laissé au repos par précaution avant le début des play-off, les San Jose Sharks ont battu Colorado (5-2). Aligné 10'12 sur la glace, Sven Andrighetto a terminé la partie avec un différentiel de +1 pour l'Avalanche. Pas qualifié pour les séries, New Jersey a battu Florida (4-3) après prolongation. Alors que Denis Malgin a patiné 11'54 pour les Panthers, Nico Hischier (16'27) a réalisé un assist - son 100e point en carrière avec les Devils. Le Valaisan est le 8e Suisse à franchir cette barre symbolique.

Timo Meier is out, but per Coach DeBoer, would be playing if it was the playoffs tonight.