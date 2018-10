Trois matches, quatre points suisses

Les Suisses engagés dans les trois matches de NHL disputés dans la nuit de vendredi à samedi ont noirci à quatre reprises la feuille des compteurs.

L’ailier saint-gallois des Nashville Predators Kevin Fiala, qui a décroché la première étoile, a obtenu ses deux premiers points de l’exercice au Saddledome de Calgary, dans la victoire contre les Flames (5-3). Il a signé un but (le 3-2) et un assist (sur le 2-1 réalisé par Craig Smith). Son coéquipier, le défenseur bernois Yannick Weber, a également débloqué son compteur saisonnier: il a été impliqué sur le goal de la victoire (le 4-3 de Zac Rinaldo) en troisième période. Dans le même match, l’arrière bernois Roman Josi, qui a patiné durant 23’12, n’a pas enjolivé sa carte personnelle.

RYAN ELLIS FEEDS KEVIN FIALA WHO BURIES TO GIVE THE PREDS THE LEAD!#Preds pic.twitter.com/uGYUnJJQ1f — NHL Daily 365 (@NHLDaily365) 20 octobre 2018

A Washington, où les Florida Panthers se sont imposés 6-5 aux tirs au but, le centre soleurois Denis Malgin a ajouté une troisième passe à sa collecte 2018-2019. Il a été à l’origine de la quatrième réussite de la franchise floridienne, ponctuée par Jared McCann, à la 19e minute.

L’entame de saison est plus compliquée pour Nino Niederreiter. À Dallas, où le Minnesota Wild a battu les Stars 3-1 en allumant trois fois la lampe dans les onze dernières minutes, l’ailier grison n’a joué que pendant 12’26 et n’est pas parvenu à mettre un terme à une longue séquence de mutisme (7 matches, aucun but). (nxp)