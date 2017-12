Tristan Scherwey: «J'ai voulu réveiller le stade»

«Je suis fier d'avoir pu participer à ce deuxième succès. Nous pourrons ainsi bénéficier du même programme avec un jour de repos avant le prochain match», a déclaré l'attaquant du CP BerneTristan Scherwey à l'issue du match qui a qualifié la Suisse pour la demi-finale de la Coupe Spengler ce jeudi.

Scherwey s'est retrouvé à l'aile d'une ligne avec Simon Bodenmann et Reto Schäppi, promu capitaine pour ce match. Avec deux buts - Scherwey et Schäppi -, c'était un peu la revanche des écartés de la première rencontre. «Bon, c'est sûr, que c'était difficile de ne pas participer au match d'ouverture mais nous sommes cinq lignes alors il y a un tournus, convenait le Fribourgeois. Marquer deux goals pour notre ligne, ça nous fait du bien et aussi à l'équipe».

A son deuxième shift, le feu follet du CP Berne s'est fait l'auteur d'une charge qui a étendu un Finlandais devant son but. «J'étais nerveux en ce début de match. J'ai eu une belle occasion de terminer une charge. Je pense que cela a envoyé une bonne énergie à l'équipe et au stade».

De son côté, Patrick Fischer a apprécié la réaction de ses joueurs après une première période en dedans. «Nous n'avions pas commencé la partie avec une bonne mentalité. Nous avons su réagir. Nous devons encore améliorer le jeu de puissance». (si/nxp)