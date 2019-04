Tout est à refaire pour Nashville

Tout est à refaire pour les Nashville Predators au premier tour des play-off du championnat de NHL. Dans la nuit de mercredi à jeudi, l’équipe du Tennessee s’est inclinée 5-1 à Dallas, et les Stars sont revenus à 2-2 dans la série.

Sans Yannick Weber (surnuméraire), mais avec le défenseur bernois Roman Josi (auteur du seul but), les Preds ont abandonné leurs espoirs après quatorze minutes. Le gardien finlandais Pekka Rinne a accordé quatre goals - dont trois en infériorité numérique - sur les huit premiers tirs des joueurs texans, avant d’être remplacé.

Les Boston Bruins ont également nivelé la série face aux Maple Leafs (2-2). A Toronto, les hommes de Bruce Cassidy se sont imposés 6-4 grâce notamment à deux réussites de l’attaquant tchèque David Pastrnak et au but gagnant de Zdeno Chara, âgé de 42 ans et 30 jours. Le défenseur slovaque est ainsi devenu le troisième plus vieux joueur à inscrire un «game winning goal» dans l’histoire des duels éliminatoires. En 2011, Mark Recchi (Boston) l’avait fait à 43 ans et 125 jours; en 2013, Teemu Selanne (Anaheim) l’avait réussi à 42 ans et 301 jours.

Quant au Colorado Avalanche, il a réussi le break face aux Calgary Flames et mène 3-1 dans la série contre la meilleure formation de la saison régulière dans la Conférence Ouest. A Denver, l’ailier zurichois Sven Andrighetto (6’48’’ de temps de jeu) et ses coéquipiers ont eu recours à la prolongation pour venir à bout des Albertains (3-2). Le Finlandais Mikko Rantanen a obtenu le goal libérateur à la 72e minute. Il avait déjà permis au club de Jared Bednar d’égaliser à la 58e minute (nxp)