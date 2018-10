Timo Meier est vraiment en feu ces temps

Décidément, Timo Meier (22 ans) est en feu ces temps. Dimanche, il a été le grand artisan de la victoire de San Jose Sharks face aux Anaheim Ducks (4-3 après prolongation).

A la 25e minute, l'ailier saint-gallois a fait passer la marque à 3-1 pour ses couleurs:

Les Ducks étant revenus à 3-3, il a fallu passer par la prolongation. Et c'est une nouvelle fois Timo Meier qui a libéré son équipe, lui offrant la victoire après 2'12'' de temps supplémentaire:

TIMO MEIER SCORES HIS SECOND OF THE NIGHT FOR THE OVERTIME WINNER!#SJSharks pic.twitter.com/a3Kk8jgDq1