Sven Andrighetto marque et gagne

En NHL, trois des quatre Suisses engagés dans la nuit de dimanche à lundi ont été confrontés à la défaite. L’exception: l’ailier zurichois Sven Andrighetto, qui était revenu de blessure en fin de semaine dernière, a quitté Anaheim avec le sourire.

En Californie, le Colorado Avalanche s’est imposé 4-3 dans la prolongation, le Finlandais Mikko Rantanen inscrivant le but de la libération (son troisième point personnel du duel) à 1,3 seconde du coup de Klaxon, à quatre contre trois. Un goal qui a débouché sur la 1000e victoire de l’Avalanche depuis que le club a quitté Québec pour s’installer à Denver.

Andrighetto a pesé sur le fil de la rencontre puisqu’il a allumé une deuxième fois la lampe cette saison (8 matches): il avait permis aux visiteurs de revenir à 1-1 à l’entame de la période médiane.

Sven Andrighetto takes Nemeth's pass and snaps one short side to beat Miller!#GoAvsGo pic.twitter.com/NtblRyb65a — Hockey Daily (@HockeyDaily365) 19 novembre 2018

Les autres?

Le défenseur zurichois Mirco Müller s’est incliné 2-1 sur la patinoire des Carolina Hurricanes avec les New Jersey Devils. Sans l’attaquant valaisan Nico Hischier, blessé, l’équipe de la banlieue new yorkaise a vécu une entame de match cauchemardesque. Elle était menée 2-0 après 30 secondes de jeu et n’a pas été en mesure de combler ce déficit.

Titularisé une cinquième fois en 19 matches par les New York Islanders, l’arrière zougois Luca Sbisa a terminé la partie contre les Dallas Stars, victorieux 6-2, sur un différentiel de -2. La formation de Barry Trotz avait pris les devants dans la premier tiers avant de concéder quatre goals dans le second et de laisser échapper les deux points.

L’ailier grison Nino Niederreiter n’a pas pu empêcher le revers du Minnesota Wild à Chicago, où les Blackhawks se sont imposés 3-1 en scellant de score dans une cage déserte. Enfin mauvaise nouvelle enfin pour Denis Malgin. Les Florida Panthers ont rétrogradé le joueur de centre soleurois, qui a réussi un but et quatre assists en 14 matches, à Springfield en American Hockey League.

(nxp)