Soirée raclette dans le New Jersey: 5 points suisses!

Quatre des cinq joueurs titularisés dans le duel entre les Devils et les Nashville Predators dans le New Jersey (3-4 ap) ont inscrit leur nom sur la feuille des pointeurs. Nico Hischier, l’attaquant de la franchise de la banlieue new yorkaise, a obtenu ses deuxième et troisième réussites de la saison sur des déviations: décoré par la deuxième étoile du match, le Valaisan a désormais une fiche de six points en sept matches.

Yannick Weber a signé son premier goal de l’exercice, le 26e de sa carrière riche de 404 parties: auteur de la première réussite des Preds, le défenseur bernois a bénéficié du manque de clairvoyance du gardien Keith Kinkaid. Ses coéquipiers Roman Josi et Kevin Fiala ont récolté un assist. Le défenseur des Devils Mirco Müller est donc le le seul Helvète qui n’a pas augmenté sa production personnelle.

L’ailier grison Nino Niederreiter est également demeuré muet avec le Minnesota Wild, qui a facilement battu les Los Angeles Kings (4-1), alors que le Zurichois Dean Kukan a été rayé de l’alignement par John Tortorella, l’entraîneur des Columbus Blue Jackets (victorieux 7-4 des St.Louis Blues). Mauvaise nouvelle pour Sven Bärtschi. Le Bernois, qui avait été frappé à la tête contre Anaheim dans la nuit de mercredi à jeudi, souffre d’une commotion cérébrale. Le durée de l’indisponibilité de l’ailier des Vancouver Canucks n’est pas connue. Quand au score fleuve de la nuit dernière, il appartient aux Pittsburgh Penguins. Sidney Crosby et ses coéquipiers ont infligé un sec et sonnant 9-1 aux Flames, à Calgary. (nxp)