«Sidney Crosby et toutes les stars espéraient participer à ces Jeux»

Il avait de la nostalgie plein les yeux quand il est venu «piquer une petite jasette» avec son confrère suisse. La dernière fois que nous nous étions rencontrés, c’était à Nagano, dans le brouillard, entre deux annulations de courses de ski. Il y a vingt ans déjà. L’occasion de reparler avec lui de cette période dorée pour le hockey sur glace où les grandes stars de NHL avaient débarqué aux Jeux. «Vous vous souvenez, nous étions allés à la gare centrale pour les accueillir, c’était comme l’arrivée du Christ», rappelle ce Québécois de 73 ans, qui couvre en Corée du Sud ses 12es Jeux olympiques, quarante-deux ans après ses premiers, à Montréal.

«Les gens sont fâchés»

Au Canada, on dit de ce chroniqueur du Journal de Montréal qu’il est le «méchant» Tremblay, parce qu’il n’hésite jamais à tremper sa plume dans du vitriol. Personnage respecté, il est attachant, détesté ou très aimé, il dit toujours ce qu’il pense. C’est lui en 1989, qui a écrit et réalisé la fameuse série «Lance et compte» («Cogne et gagne» en Suisse) consacrée au hockey, qui raconte les exploits de Pierre Lambert, Marc Gagnon et Denis Mercure parmi les stars de NHL. Des stars qui, remuons le couteau dans la plaie, ne sont pas à PyeongChang… «Il y a du coup un gros désintérêt au Canada, les gens sont fâchés, d’autant plus que chez nous, il y a 14 heures de décalage, soupire le Montréalais. Les compétitions vont repasser en boucle le soir mais ce sera du réchauffé. Nous sommes tout de même six pour le Journal de Montréal, quatre journalistes et deux photographes, même si la situation est absurde puisqu’on commente la plupart des événements entre 24 h et 36 h après!»

Mais il y aura la colonne du «méchant» Tremblay, Réjean a ses lecteurs, pas que des détracteurs. Qu’aura-t-il pensé de cette sélection du Canada et sa majorité de joueurs évoluant en Europe? C’est la grande question. «Je trouve épouvantable pour les amoureux du meilleur hockey que la NHL continue de jouer alors que le tournoi olympique commence ici, s’indigne l’éditorialiste. J’en ai d’ailleurs parlé avec Gary Bettman, le grand patron de la NHL. La Corée et le CIO auraient mérité que ce tournoi soit comme à Nagano, Vancouver et Sotchi, le joyau des Jeux. Je reste malgré tout convaincu que les joueurs de NHL seront présents à Pékin, à cause du marché chinois. C’est une décision mercantile qui a été prise.»

Réjean Tremblay sourit. «Vous savez, les stars comme Sidney Crosby, Aleksandr Ovetchkin, Evgeni Malkin ou Carey Price ont toutes espéré jusqu’au mois d’août un revirement de situation, qu’elles puissent disputer ces Jeux. Gary Bettman, ce brillant homme d’affaires, a finalement eu la peau de l’excellent négociateur et cultivé René Fasel, président de la IIHF, et ce sont les joueurs qui ont trinqué. Ovetchkin avait eu l’autorisation de son propriétaire mais la Ligue nationale a dit non. Mais comment se révolter quand on gagne 9 millions de dollars par an?» Vu sous cet angle…

De la rage et de la fierté

Et alors, cette sélection du Canada, qu’est-ce qu’elle vaut? «Elle est meilleure que ce que les profanes croient, estime l’éminent Tremblay. Les gens oublient qu’il y a de très bons joueurs en Europe. Des types comme Maxim Lapierre (Lugano), qui a été un bon élément dans la NHL, ne marque pas 90 buts par saison sous prétexte qu’il a joué en Amérique du Nord. Collectivement et au niveau de la qualité du jeu, l’Europe a rattrapé l’Amérique. Des pays comme la Finlande et la Suède sont aussi méchants sur une patinoire. Par conséquent, comme toutes les équipes sont décimées, le tournoi sera très ouvert.»

Pour le grand spécialiste du Canadien de Montréal, son pays, double champion olympique en titre, sera encore un des candidats à sa succession. «Les joueurs à la feuille d’érable, qui ont une espèce de rage et de la fierté, ont envie de faire comprendre au Canada qu’on n’est pas obligé de jouer en NHL pour aimer son pays. C’est un facteur intangible, dans les gênes de la vieille tradition. Mais personne au pays n’a oublié non plus que la Suisse avait battu le Canada aux JO de Turin en 2006.» Ça pourrait encore faire jaser. (TDG)