Roman Josi et Yannick Weber avec l’équipe de Suisse

La nouvelle ne faisait guère de doute. Mais c’est désormais une certitude. La sélection de Patrick Fischer pourra compter sur les services des défenseurs Roman Josi et Yannick Weber. Éliminés des play-off de NHL plus tôt dans la semaine par Dallas, les deux Bernois ont reçu l’accord de leur club pour rejoindre l’équipe nationale.

Roman Josi est un habitué de la sélection suisse puisqu’il a déjà disputé les mondiaux à sept reprises. Il était présent lors des deux éditions ponctuées par une médaille. Yannick Weber, lui, n’avait plus été convoqué depuis 2016.

En plus de deux arrières, Patrick Fischer peut d’ores et déjà compter sur les joueurs de NHL Nico Hischier (New Jersey) et Kevin Fiala (Minnesota). Les Suisses de NHL seront au minimum au nombre de quatre.

La date de l'arrivée de Weber et Josi n'a pas encore été communiquée par la Fédération. (nxp)