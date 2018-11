Retour au jeu gagnant pour Nico Hischier

Après avoir manqué quatre matches pour soigner une blessure à un poignet, Nico Hischier a effectué un retour au jeu gagnant avec les New Jersey Devils dans le championnat de NHL.

Au Prudential Center, la franchise de la banlieue new-yorkaise a facilement battu le Canadien de Montréal (5-2) et le joueur de centre valaisan de 19 ans en a profité pour inscrire son quatrième but de l’exercice. Il a signé le 2-1 en transformant une passe précise de Taylor Hall.

We are thankful for @hallsy09 to @nicohischier beauties like this one.#MTLvsNJD back on @MSGNetworks right now. pic.twitter.com/goVnF2U4Ng