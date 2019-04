Réservez votre mardi soir!

Nuit de mardi à mercredi prochains. A une heure du matin en Suisse, les Toronto Maple Leafs se déplaceront à Boston pour y défier les Bruins dans un acte VII qui promet. A quatre heures, ce sont les Golden Knights de Vegas qui se présenteront sur la glace des San Jose Sharks pour y jouer leur qualification. Il ne nous étonnerait pas que cette nuit soit incroyable à suivre…

Dimanche soir, les Leafs ont manqué un «puck de série» sur leur glace. Les Bruins sont allés sauver leur peau au Canada 2-4, grâce à un match presque facilement maîtrisé. Boston a tiré 41 fois au but, tandis que Toronto n’a cadré que 24 envois. Le but de Rielly dès la 10e minute n’y a pas changé grand-chose. Dans la foulée, Marchand (12e), Krug (18e) et DeBrusk (28e) ont forcé la décision.

A Vegas, les Sharks sont allés arracher un match 7 tout au bout du suspense (1-2 ap). Il a fallu attendre un but de Hertl lors de la deuxième prolongation (92e!) pour que la victoire choisisse son camp. Le Tchèque a empêché les siens de partir en vacances alors qu'ils étaient en infériorité numérique… San Jose remerciera aussi son gardien Martin Jones, auteur de la bagatelle de 58 arrêts!

(nxp)