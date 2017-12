Record de spectateurs pour un match junior

Le grand classique du championnat du monde M20 entre les Etats-Unis et le Canada a permis d'établir un nouveau record d'affluence. La victoire US (4-3 tab) a été suivie, en plein air, par 44'592 spectateurs dans le stade des Buffalo Bills (football américain), plus qu'aucune autre rencontre de juniors auparavant.

USA completes the comeback and defeats Canada 4-3 in a shootout! #WJC2018 #USAvsCAN pic.twitter.com/hHCtHZgJFk — Julie Robenhymer (@JulieRobenhymer) 29 décembre 2017

(ATS/nxp)