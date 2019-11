Pour son retour, Sprunger offre la victoire à Gottéron

Lors de ce deuxième derby de la saison, Genève-Servette et Fribourg Gottéron ont mis du temps pour se remettre dans le bain après une pause de dix jours dédiée aux équipes nationales. Les deux équipes avaient abordé ce break sur une note positive en quittant leurs supporters sur une victoire. L’enjeu consistait donc à reprendre sur le même ton. Avec, dans chaque camp, un atout supplémentaire puisque Tanner Richard et Julien Sprunger ont fait leur retour au jeu après plusieurs semaines passées en tribune.

Dans un match globalement peu rythmé, chacun a eu sa moitié de match. Et c’est lorsque que l’adversaire dominait que Dragons et Aigles ont inscrit leur premier but. Alors que Genève-Servette avait survolé les débat lors de 20 premières minutes, c’est pourtant Fribourg qui avait regagné le vestiaire avec un but d’avance après 20 minutes sur un coup habilement joué par David Desharnais.

Dans le tiers médian, et alors que Fribourg semblait prendre l’ascendant (le tir de Mottet sur le poteau avait le poids du 2-0), Henrik Tömmernes profitait du premier jeu de puissance de son équipe pour égaliser après un joli solo conclut d’un tir imparable.

Lors de la troisième période, Ge/Servette a repris l’ascendant sans pour autant pouvoir faire la différence. Lors de la prolongation, la belle histoire du soir a choisi son héros en la personne de Julien Sprunger, buteur décisif pour son retour de blessure.

Grégoire Surdez, Fribourg

Fribourg Gottéron - Genève-Servette 2-1 ap (1-0 0-1 0-0)

BCF Arena, 5755 spectateurs. Arbitres: MM. Tscherrig, Wiegand; Obwegeser et Wolf.

Buts: 18e Desharnais (Sprunger) 1-0. 38e Tömmernes (Wingels) 1-1. 64e Sprunger (Mottet) 2-1.

Fribourg Gottéron: Berra; Gunderson, Stalder; Furrer, Kamerzin; Abplanalp, Chavaillaz; Marti, Schneeberger; Sprunger, Desharnais, Mottet; Brodin, Schmutz, Stalberg; Rossi, Walser, Lhotak; Vauclair, Schmid, Lauper. Entraîneur: Dubé.

Genève-Servette: Mayer; Jacquemet, Tömmernes; Karrer, Maurer; Mercier, Le Coultre; Völlmin; Wingels, Richard, Rod; Kast, Fehr, Winnik; Maillard, Smirnovs, Miranda; Douay, Berthon, Bozon; Riat. Entraîneur: Emond.

Notes: Fribourg Gottéron sans Marchon, Forrer, Bykov (blessés) ainsi que Waeber (club ferme). Genève-Servette sans Wick, Descloux, Fritsche (blessés) ni Guebey (surnuméraire).

Pénalités: 3 x 2’ contre Fribourg Gottéron; 4 x 2’ contre Genève-Servette.