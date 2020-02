Plus de peur que de mal pour Daniel Manzato

A Davos, on a vraiment craint le pire jeudi soir alors que Daniel Manzato grimaçait, couché sur le dos. Que n’a-t-on pas dit sur les réseaux sociaux, que le portier d’Ambri avait reçu des coups de lames en dessus de sa jambière, que sa saison, voire sa carrière, serait probablement terminée...

Mais finalement, après vérification, plus de peur que de mal pour le Vaudois. S’il ne jouera pas ce samedi soir à la Valascia contre Lausanne HC, le gardien n’a aucune entaille sur sa jambe. «Un attaquant davosien (Dario Meyer) qui fonçait au filet et un de notre défenseur (Jannik Fischer) qui voulait l’empêcher de marquer, me sont rentrés dedans, explique-t-il. Il était compliqué d’éviter le choc. Mais ce n’est pas trop grave...»

Une semaine d'absence?

Après avoir passé des tests vendredi, le goalie des Léventins ne souffre finalement «que» d’une entorse à la cheville gauche qui s’est tordue sous le choc. Si au niveau de la stabilité, ce genre de blessure est embêtante pour un dernier rempart, il ne devrait être absent qu’une grosse semaine. C’est du moins ce qu’il espère pour continuer sa lutte pour les play-off avec les Tessinois qui n’ont pas été aidés par les absences ces derniers temps. Le challenge à Genève

Daniel Manzato se réjouit de revenir au top pour cette fin de saison histoire de partir la tête haute de la Léventine avant d’ouvrir un nouveau chapitre à Genève où il évoluera la saison prochaine. «Je suis vraiment excité de relever ce nouveau challenge, s’emballe le Romand tout heureux de pouvoir collaborer avec Gauthier Descloux et le staff de Ge/Servette. De l’extérieur, on voit qu’il y a un bel engouement dans cette équipe où Patrick Emond a tiré un maximum de ses joueurs. Je devrais arriver dans une atmosphère positive agréable...»

En attendant, il va surtout soigner sa cheville gauche, toujours endolorie...

Christian Maillard