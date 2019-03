Plus de 15 000 téléspectateurs n'ont pas vu la fin du match

Massimo Lorenzi: «C'est stupéfiant»







Massimo Lorenzi, en votre qualité de rédacteur en chef des sports à la RTS, 41 000 spectateurs qui regardent du hockey à une heure du matin, cela vous inspire quel commentaire?



«C’est stupéfiant! Et quand vous me dites 41 000, il s'agit d'ajouter les 11 000 qui regardaient l'application! Franchement, je m’attendais plutôt à quatre à cinq fois moins de personnes. Ce n’est pas Roger Federer, Stan Wawrinka, l’équipe de Suisse de foot ou de hockey, mais un quart de finale de play-off entre Ge Servette et Bern. J’ai vraiment vu quelque chose de très rare.



On sait très bien qu’avec les pauses, après chaque tiers, à la fin du match ou en prolongations, sur cinq heures de direct, on perd forcément du monde et là, 25% en moins à une heure du matin, c'est impressionnant.



Pourquoi restait-il encore 41 000 personnes devant leur écran aussi tard? Pour moi, c'est probablement la dimension de cette série très serrée. Et, surtout, avec ces deux buts marqués en 17 secondes, on avait l’impression d’assister à quelque chose de pas normal. Ce qui marche, c'est l'intensité et l'inconnu du direct. Si la partie avait encore continué, on serait resté jusqu'à 6 heures du matin s'il avait fallu. Plus le match dure, plus l’intensité monte. Dans un monde balisé on a besoin de cet imprévu, de cette dramaturgie, de cette folie. Pour moi, le match de ce jeudi soir aux Vernets relativise les a priori qui sont à la mode dans la consommation du sport.»



C.MA.