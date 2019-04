Patrick Fischer convoque 23 joueurs pour la Russie

Pour lancer sa préparation en vue des Mondiaux, l’équipe nationale A masculine effectuera à partir du dimanche 14 avril un camp d’entraînement d’une semaine à Sotchi (Russie) avec les joueurs d’ores et déjà disponibles issus des équipes éliminées des play-offs et des play-out. La Suisse y affrontera la Russie à deux reprises (18 et 20 avril).

Patrick Fischer et son staff ont convoqué 23 joueurs pour la première semaine de préparation: trois gardiens, neuf défenseurs et onze attaquants. Six espoirs ayant disputé leurs premiers matchs internationaux pour la Suisse dans le cadre de la Deutschland Cup ou des Prospect Games font notamment partie de la sélection.

«En plus des six espoirs, nous avons également convoqué de nombreux joueurs expérimentés, qui ont montré de bonnes performances ces dernières semaines et méritent une chance de s’imposer pour une éventuelle place aux Mondiaux», a déclaré Patrick Fischer.

Patrick Fischer convoquera les candidats potentiels issus de la deuxième équipe éliminée en demi-finale des play-off (le HC Bienne), ainsi que des joueurs de l’équipe nationale déjà disponibles évoluant en Amérique du Nord, pour la deuxième semaine de préparation en Romandie. Andres Ambühl (HC Davos) rejoindra lui aussi le collectif suisse pour la deuxième semaine. L’équipe nationale suisse jouera deux matchs amicaux contre la France à Sierre et à Genève (26 et 27 avril).

Sélection pour le camp d’entraînement en Russie:

Gardiens (3): Reto Berra (HC Fribourg-Gottéron), Gauthier Descloux (Genève-Servette HC), Robert Mayer (Genève-Servette HC).

Défenseurs (9): Michael Fora (HC Ambrì-Piotta), Lukas Frick (Lausanne HC), Patrick Geering (ZSC Lions), Joël Genazzi (Lausanne HC), Andrea Glauser (SCL Tigers), Samuel Guerra (HC Ambrì-Piotta), Romain Loeffel (HC Lugano), Christian Marti (ZSC Lions), Claude-Curdin Paschoud (HC Davos).

Attaquants (11): Jérôme Bachofner (ZSC Lions), Chris Baltisberger (ZSC Lions), Alessio Bertaggia (HC Lugano), Christoph Bertschy (Lausanne HC), Enzo Corvi (HC Davos), Grégory Hofmann (HC Lugano), Denis Hollenstein (ZSC Lions), Marco Müller (HC Ambrì-Piotta), Raphael Prassl (ZSC Lions), Noah Rod (Genève-Servette HC), Samuel Walser (HC Fribourg-Gottéron). (nxp)