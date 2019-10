Patrick Emond: «On vit notre première petite tempête»

Même si Ge/Servette reste sur quatre revers d’affilée, il n’y a aucun vent de révolte aux Vernets. La porte du coach, Patrick Emond, est toujours grande ouverte. Et le discours n’a pas changé. Pas de panique avant la venue des Langnau Tigers au bout du lac ce vendredi soir.

Patrick Emond, parlez-nous tout d’abord de cette bonne nouvelle pour le club, tombée mercredi soir: Tanner Richard a signé un contrat jusqu’en 2024!

Ah oui, c’est effectivement un élément très positif. Tanner est un joueur établi dans la ligue et, depuis deux ans, à Genève. C’est un bon leader sur la glace et quelqu’un de très bien avec les jeunes. Il leur parle beaucoup dans le vestiaire. Il correspond parfaitement à la philosophie du club, dans ce qu’on recherche à long terme. C’est un des meilleurs «centres» du pays et on a beaucoup de chance de l’avoir à chez nous.

Depuis le 28 septembre, date où Tanner Richard s’est blessé, Ge/Servette n’a plus gagné. Est-ce un hasard?

Non car il n’était pas là non plus au tout début. Tous les joueurs ne sont pas irremplaçables. Mais j’admets que pour certains, il ne faut pas que la blessure s’éternise car cela peut affecter l’énergie du groupe. Quand tu perds un Tanner Richard et un Henrik Tömmernes pour une longue durée, il est évident que cela devient lourd pour une équipe comme la nôtre. On a une bon groupe avec de la profondeur, mais pas comme Zoug, Zurich ou Berne qui peuvent se permettre de se passer de leurs leaders pendant une longue période.

Après quatre défaites d’affilée, êtes-vous inquiet?

Non, pas du tout. Il y a eu une période très positive où tout fonctionnait, où on a ramassé des points dans des endroits où on était bien contents d’en prendre. Et puis on a perdu des matches alors qu’on sentait le groupe en baisse, avec une semaine à zéro unité. Mais que ce soit à Rapperswil ou contre Davos, je pense que nous avons été mal payés. J’ai toujours dit qu’avec ce groupe nous aurions des hauts et des bas. On vit notre première petite tempête mais l’important est de se ressaisir dès ce vendredi contre Langnau. En marquant cinq buts samedi passé contre Davos, on s’est bien remis en confiance offensivement. Si on est tout autant productif en attaque, on peut avoir un bon week-end.

Tommy Wingels, qui est parti très fort, n’a plus marqué lors de ces quatre dernières rencontres...

C’est vrai, mais il se crée des occasions. A part contre Fribourg et Zoug, où il était plus discret, le week-end passé, il a tiré à onze reprises, six fois à Rapperswil et cinq fois face à Davos. Il faut donc s’attendre à ce que cela entre à un moment donné. Une équipe va bientôt payer car Tommy ne va pas rester aussi longtemps improductif. Et la même chose pour Daniel Winnik que l’on voit beaucoup dans le jeu. A l’image de l’équipe, il n’a pas eu trop de réussite ces derniers temps.

Vous avez, comme l’an passé, encore beaucoup de blessés. Y a-t-il une explication?

Avec Fritsche, Tanner, Douay, Wick et Tömmernes, ils sont encore cinq à soigner des petites blessures. Est-ce beaucoup? Je ne sais pas si à Genève il y en a plus qu’ailleurs. Mais une chose est sûre, ce n’est pas à cause d’une mauvaise préparation. Les gars ont bien travaillé avec notre préparateur physique cet été. Je ne pense pas non plus que notre jeu soit trop physique. C’est surtout une question de malchance et j’espère que cela ne va pas revenir.

Timothy Kast est de retour ce week-end, qu’en est-il des autres? Sont-ils bientôt aptes à reprendre du service?

Il est possible que Henrik Tömmernes et Jeremy Wick reviennent la semaine prochaine contre Lausanne. En ce qui concerne Tanner Richard, John Fritsche et Floran Douay, ce ne sont pas des grosses blessures, mais cela risque de prendre encore un peu de temps avant qu’il ne soient rétablis.

Qu’attendez-vous de ces deux matches, le premier contre Langnau et le second samedi à Bienne?

J’attends une bonne réponse contre Langnau, que l’on témoigne la même force de caractère que face à Davos où on n'avait rien lâchés. On a besoin de prendre des points...

Avez-vous déjà choisi vos gardiens pour ces deux matches?

Non, pas encore. Que ce soit Gauthier Descloux ou Robert Mayer, ils seront prêts. Ils ont sorti de très grosses performances depuis le début du championnat. Notre défensive se comporte bien actuellement, en se montrant assez compact. Quand nos deux gardiens sont moins sollicités, il est plus facile pour les autres de performer. Si on s’appuie trop sur eux, comme à Zoug où lors du premiers tiers à Lugano où on a été archidominés, cela devient plus compliqué. Il est donc important de bien les protéger.

Christian Maillard