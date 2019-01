Ovechkin marque encore un peu plus l’Histoire

Alex Ovechkin (33 ans) a écrit une nouvelle page de l’Histoire de la NHL lors des matches qui se sont disputés dans la nuit de jeudi à vendredi.

Malgré la défaite subie à St.Louis contre les Blues (5-2), l’ailier russe des Washington Capitals a atteint le plateau des 30 buts à chacune de ses quatorze premières saisons passées dans la Ligue professionnelle nord-américaine. Auteur du 1-1, le capitaine de l’équipe détentrice de la Coupe Stanley n’est que le deuxième joueur, après Mike Gartner, à réaliser un tel exploit.

Alex Ovechkin! With this goal, Ovi joins Mike Gartner as the second player ever to score 30+ goals in each of their first 14 seasons!#ALLCAPS pic.twitter.com/4prV60ODU1