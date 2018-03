Noah Rod suspendu deux matches?

Plus que la valise ramenée de Berne, l'acte I du quart de finale entre GE Servette et Berne aura des conséquences sur la suite de la série. Alors que la rencontre était pliée, Noah Rod a chargé Eric Blum sur le haut du corps. Fautivement ou pas? Le juge unique a décidé que c’était le cas puisqu’il lui a infligé deux matches de suspension et une amende de 2650 francs.

Pour la troisième fois, Noah Rod écope donc d’une suspension lors des séries éliminatoires. Il avait été puni pour une charge sur Andrea Glauser en quart de finale des play-off 2016 (1 match) et pour une faute contre Stefan Ulmer (4 matches) lors de la demi-finale de la même année. Son statut de récidiviste a sans doute pesé dans la balance au moment de le sanctionner. (nxp)