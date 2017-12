Niederreiter se blesse en bloquant un puck

L'attaquant grison du Minnesota Wild a dû sortir au troisième tiers, souffrant apparemment à une cheville après avoir bloqué un puck. Il a dû quitter l'enceinte avec une attelle. Une information officielle quant à son éventuelle indisponibilité n'avait pas été donnée samedi matin. Mais selon des médias américains, in manquera la prochaine rencontre contre Tampa dans la nuit de samedi à dimanche, et une absence plus longue n'est pas à exclure. En début de saison, le joueur de Coire avait déjà manqué six matches en raison d'une blessure à une jambe.

Cette victoire fera du bien aux Panthers, quatrième moins bonne équipe du Championnat. Malgré tout, la formation de Malgin reste assez éloignée d'une place de play-off. L'équipe floridienne a retourné la situation dans la dernière période, après voir été menée 2-1. Denis Malgin a obtenu un bon quart d'heure de temps de jeu et s'est fait l'auteur d'un assist, sur le 1-1 au premier tiers. Le Soleurois a été crédité d'un bilan de plus 2. (ats/nxp)