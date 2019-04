Nico Hischier renforcera l'équipe de Suisse

La rencontre entre la Suisse et la France, vendredi à Sierre, aura une saveur toute particulière pour Nico Hischier et, surtout, Vincent Praplan (Springfield, AHL). L'ancien joueur de Kloten avait effectué ses premiers coups de patin dans la patinoire de Graben. Il disputera à cette occasion son premier match de préparation en vue du prochain championnat du monde en Slovaquie. Un autre régional de l'étape fera sa première apparition: le Viégeois Nico Hischier. Le Haut-Valaisan des New Jersey Devils avait dû renoncer la saison dernière en raison d'une blessure à la main.

Biennois de la partie

Après les deux défaites en Russie, Patrick Fischer a annoncé plusieurs coupes dans son effectif. Ainsi les Zurichois Chris Baltisberger, Raphael Prassl et Jerome Bachofner ainsi que Enzo Corvi (Davos, blessé) et Samuel Guerra (Ambri-Piotta) ont été renvoyés à la maison. Quatre demi-finalistes de Bienne les remplacent. Jason Fuchs, Janis Moser, Damien Riat et Samuel Kreis seront présents pour la semaine de préparation à Genève.

Le sélectionneur national pourra également compter sur deux autres renforts d'Amérique du Nord: Kevin Fiala (Minnesota Wild, NHL) et Yannick Rathgeb (Bridgeport, AHL). L'équipe de Suisse est toutefois dans l'attente de la libération de ce dernier par son club. Une formalité administrative qui ne devrait pas poser problème.

Patrick Fischer et ses hommes défieront à deux reprises la France le week-end prochain avec les rencontres de Sierre (vendredi) et Genève (samedi). (nxp)