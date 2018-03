Nico Hischier brille mais les Devils perdent

Nico Hischier a brillé de mille feux en NHL contre Winnipeg. Malgré un but et un assist du Haut-Valaisan, les New Jersey Devils se sont inclinés 2-3 face aux Jets. Hischier a fait se soulever la patinoire quand il a adressé une passe millimétrée de son camp pour lancer Kyle Palmieri auteur du 1-2. Puis l'ancien junior du CP Berne a inscrit le 2-3 d'un tir du poignet moins de 2 minutes après le troisième but des Jets, inscrit par Nikolaj Ehlers, fils de l'entraîneur des Langnau Tigers, Heinz Ehlers. Hischier a été récompensé par la deuxième étoile du match.

Le Haut-Valaisan possède désormais un bilan de 14 buts et 29 assists. Il est le deuxième meilleur compteur de l'équipe derrière le Canadien Taylor Hall (30/44). Ce dernier a vu sa longue série s'interrompre contre Winnipeg: il avait marqué au moins un point dans ses 26 matches précédents.

Les Nashville Predators poursuivent leur marche en avant. Le leader souverain de la Conférence ouest s'est imposé 4-2 à domicile contre les Anaheim Ducks et a établi un record de dix victoires de suite pour la franchise. Côté suisse, seul Yannick Weber a joué dans les rangs des Predators. Roman Josi est blessé sur le haut du corps et Kevin Fiala a bénéficié d'une pause.

Le Zurichois Sven Andrighetto a effectué sa rentrée avec Colorado Avalanche après plus de deux mois d'absence, due à une blessure au pied. Il a joué 13 minutes mais a subi une défaite 4-5 après prolongation face aux Columbus Blue Jackets. (si/nxp)