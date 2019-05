Meier et les Sharks à une défaite de l’élimination

L’ailier appenzellois Timo Meier et les San Jose Sharks font face à l’élimination en finale de la conférence Ouest des play-off de NHL. Dans la nuit de dimanche à lundi, l’équipe californienne a été battue 0-5 devant son public du SAP Center par les St.Louis Blues, qui mènent 3-2 dans la série au meilleur des sept matches. Et qui ne sont donc plus qu’à un succès de leur première participation à la finale de la Coupe Stanley depuis 1970.

Lors de cet acte V dominé par la franchise du Missouri (40-21 dans la statistique des tirs cadrés), l’attaquant Jaden Schwartz a enfilé ses 10e, 11e et 12e buts des play-off 2019 pour obtenir le premier hat-trick de sa carrière dans les duels éliminatoires alors que le gardien Jordan Binnington a signé son premier blanchissage.

12 goals in the postseason and three today.



Jaden Schwartz is untouchable right now. #StanleyCup pic.twitter.com/XZRaUuwQ3U — NHL (@NHL) 19 mai 2019

En panne d’énergie, les Sharks ont de surcroît terminé la rencontre sans Erik Karlsson, Joe Pavelski et Tomas Hertl, blessés. Meier, lui, a patiné durant 16’10’’ et rendu une carte de -1. «Vous n’êtes jamais à l’aise le dos au mur, a expliqué Peter DeBoer, l’entraîneur en chef des Sharks après la rencontre. Mais nous sommes déjà passés par là et nous sommes confiants de pouvoir le refaire.»

L’acte VI aura lieu au Enterprise Center de St.Louis dans la nuit de mardi à mercredi. (nxp)