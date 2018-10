Meier et Josi font trembler les filets

A San Jose, Timo Meier a profité de la visite des New York Islanders, qui ont rayé le Zougois Luca Sbisa de l’alignement, pour inscrire son quatrième but de l’exercice. L’ailier appenzellois a signé le premier goal de la partie d’un tir du poignet à la 8e minute. Les Sharks se sont imposés 4-1.

TIMO MEIER WITH THE SECOND CHANCE GOAL TO OPEN THE SCORING!#SJSharks pic.twitter.com/FNkBdEeEZH — NHL 21 octobre 2018

A Edmonton, Roman Josi a conclu la partie parfaite des Nashville Predators en enfilant le 3-0 (score final) dans une cage déserte. Il s’agit de la deuxième réussite saisonnière du capitaine bernois des Preds, qui ont aussi composé avec Yannick Weber et Kevin Fiala. Le gardien Juuse Saros (23 ans) a profité de l’occasion et de la blessure du traditionnel portier No 1, Pekka Rinne, pour obtenir un troisième succès en autant de titularisations.

Impressionnante remontée

Les Detroit Red Wings ont enfin savouré un succès après avoir essuyé sept revers: ils se sont imposés en Floride contre les Panthers (4-3 ap), match durant lequel Denis Malgin a patiné pendant 12’01 sans ajouter de point à sa collecte personnelle. Surprise à Toronto, où les St.Louis Blues ont infligé un sec et sonnant 4-1 aux puissants Maple Leafs où, une fois n’est pas coutume Auston Matthews et John Tavares sont demeurés muets.

Enfin, les Ottawa Senators, une équipe qui n’avait pas la faveur des pronostics il y a trois semaines, ont effectué une impressionnante remontée contre le Canadien de Montréal. Menée 3-1 après le premier tiers-temps, l’équipe entraînée par Guy Boucher (ex-Berne) a souri dans la prolongation grâce au deuxième but de la soirée de Mark Stone (4-3). (nxp)