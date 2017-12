Les renforts et le gardien font gagner Davos

Les Grisons ont «atomisé» 5-1 les Tchèques de Mountfield au terme d'un festival offensif en contres.

Si les buts se sont succédé pour les hommes de l'entraîneur Arno Del Curto, c'est pourtant bien le portier Joren Van Pottelberghe qui a été le héros du match. Le gardien belgo-suisse a proprement dégoûté les attaquants de Hradec Kralove. Celui qui a été formé à Zoug et qui a goûté au Championnat de Suède avec les juniors de Lingköping a peut-être marqué des points face à son coéquipier Gilles Senn dans la course au gardien no 1 de Davos.

Les Grisons n'ont en tout pas regretté leur choix de renforts ponctuels. L'Américain Jeremy Morin, prêté par Berne, a ouvert la marque après 37'' de jeu seulement. Il a ensuite inscrit le 5-0 en supériorité numérique. De son côté, Sallinen, le Finlandais venu de Kloten, a réussi une belle déviation sur le 2-0 (24e). Sciaroni a inscrit le 3-0 sur une superbe passe transversale de Johansson avant d'aller saluer la foule façon «imperator» de Rome. Le dernier arrivé dans les rangs davosiens, le Canadien Brandon Buck, n'a laissé aucune chance au portier Pavelka en face à face pour le 4-0.

Le HC Davos n'a pas laissé de trop de force pour sa première sortie. Il aura en bien besoin ce jeudi pour affronter le Team Canada, vainqueur 5-3 de Mountfield mardi. Le vainqueur de ce classique de la Coupe Spengler sera qualifié directement en demi-finales. (si/nxp)