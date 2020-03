Les championnats du monde en Suisse annulés

Plus personne ne semblait croire que les championnats du monde 2020 allaient avoir lieu. Ne manquait finalement que la confirmation de la part de la Fédération internationale de hockey. C’est désormais officiel: les meilleures équipes de la planète ne patineront pas sur les glaces de Zurich et Lausanne durant le mois de mai.

Après avoir déjà tiré un trait sur de nombreuses manifestations de second plan, l’IIHF a été contrainte de prendre cette décision en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit sur toute la planète. Il s’agit de la première annulation de cette compétition depuis la fin de la deuxième Guerre mondiale. Plusieurs éditions n’avaient pas eu lieu en raison de la tenue des Jeux olympiques la même année. Mais hormis les éditions de 1939 à 1946, aucun Mondial n’avait été purement et simplement rayé du calendrier.

Selon nos informations, plus de 300'000 billets ont été vendus jusqu’à présent. Un remboursement intégral est actuellement étudié et devrait selon toute vraisemblance avoir lieu. La Fédération suisse, organisatrice de la manifestation, espérait dégager un bénéfice d’environ 1,5 million de francs. Le Mondial sera-t-il simplement repoussé d’un an au même endroit? Toujours selon nos informations, c’est peu probable. Minsk et Riga vont très probablement être les hôtes de l’édition 2021, comme prévu.

Pour lire le communiqué officiel, cliquez ici.

Grégory Beaud