Les Canadiennes étaient trop fortes

L’équipe de Suisse a débuté les Mondiaux dames à Espoo, en Finlande, par une défaite. Jeudi, les joueuses de Daniela Diaz affrontaient l’ogre canadien et, malgré une belle résistance, elles se sont inclinées.

Il n’a fallu que 16 secondes aux Canadiennes pour prendre le large dans la première période. Loren Gabel ouvrait la marque après 9’08’’ et Natalie Spooner doublait la mise après 9’24’’.

Acculées, les Suissesses n’ont pas eu beaucoup de chances de revenir. Avec quatre tirs au but dans le premier tiers et deux dans le deuxième, la gardienne du Canada, Shannon Szabados, n’a pas eu trop de mal à préserver son invincibilité.

Dans la troisième période, les Canadiennes ont accéléré et le score est passé à 6-0, Emily Clark (42e et 48e), Jamie Rattray (53e) et Blayre Turnbull (59e) trompant la vigilance de la gardienne suisse, Andrea Brändli.

Pour leur deuxième match, les Suissesses ont rendez-vous avec la Russie, vendredi à 18 heures 30. (nxp)