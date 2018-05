Les Américains meilleurs que les Canadiens

Dans la finale pour la troisième place, les Américains ont battu 4-1 le Canada. Il s'agit de la 7e médaille de bronze pour les Etats-Unis au Mondial depuis 1930, la troisième au cours des six dernières années. Ils avaient remporté leur dernière médaille en 2015 à Prague.

Cette petite finale entre les deux nations nord-américaines s'est décantée lors de la troisième période. Les Américains ont pris l'avantage en fin de partie quand Nick Bonino a inscrit le 2-1 à la 54e minute en supériorité numérique.

One happy #TeamUSA GM/Blue Jackets asst GM and two happy #CBJ forwards ... congrats, guys! pic.twitter.com/QN4bYIJMBO