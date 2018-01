Le curieux retour au jeu de Luca Sbisa

Hockey - NHL La nouvelle franchise de NHL a cueilli vendredi son 18e succès de la saison, le 3e d'affilée, en allant s'imposer 4-3 aux tirs au but à Nashville. Plus...

Hockey sur glace Le défenseur zougois pour les Golden Knights et l'attaquant bernois pour Colorado ont tous deux respectivement inscrit 1 but et 1 assist. Plus...