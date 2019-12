Le Team Canada détient le record de Coupes Spengler

Le Team Canada a terminé son tournoi comme il l’a entamé. Par une facile victoire contre le champion de République tchèque. Cette finale a finalement été à l’image du tournoi de la formation de Craig MacTavish: sans histoire. Preuve en est son différentiel de buts sur l’ensemble de la Coupe Spengler: 19-2!

On ne semblait pourtant pas se diriger vers un tel récital après un premier tiers-temps équilibré et vierge en buts. Mais les Canadiens ont ensuite parfaitement profité des nombreuses pénalités infligées à Trinec. C’est Dustin Jeffrey qui a montré la voie. Excellent durant tout le tournoi, le joueur de centre du Lausanne HC a ouvert le score lors de cette finale en supériorité numérique. Seul au second poteau, il a parfaitement exploité une offrande d’Adam Tambellini (30e, 1-0). Moins cinq minutes après l’ouverture du score, la finale était pliée.

Jeffrey voit double

Les Canadiens avaient en effet exploité deux périodes de double supériorité numérique par Ian Mitchell (32e, 2-0) et Kris Versteeg (34e, 3-0). Sur cette troisième réussite, Dustin Jeffrey était à nouveau impliqué. «Nous avions peut-être un avantage en entrant dans cette finale, a convenu le meilleur compteur du Lausanne HC. Notre demi-finale nous a coûté moins d’énergie, ce qui nous a permis d’être peut-être mieux en jambes.» Il est vrai que les Tchèques ont dû bataillé tard lundi soir pour se défaire d’Ambri-Piotta au terme d’un match qui est allé jusqu’en prolongation.

Forts de cet avantage, les Canadiens ont ensuit parfaitement géré la fin de la rencontre. Et Dustin Jeffrey en a profité pour inscrire son deuxième but de la rencontre (45e, 4-0). Le futur joueur du CP Berne s’est retrouvé en position idéale grâce à une merveille d’ouverture de Maxim Noreau.

Avant cette 93e édition de la Coupe Spengler, le Team Canada et Davos partageaient le record du nombre de tires avec quinze chacun. Les joueurs à la feuille d’érable sont désormais seuls en tête avec seize titres. Battu l’an dernier en final par Kalpa Kuopio, le participant historique au tournoi grison a donc remis les pendules à l’heure.

Team Canada - Ocelari Trinec 4-0 (0-0 3-0 1-0)

Vaillant Arena, 6300 spectateurs (guichets fermés). Arbitres: MM. Lemelin (EU), Romasko (Rus); Kaderli et Nikulainen (Fin).

Buts: 30e Jeffrey (Tambellini, Versteeg/5 c 4) 1-0. 32e Mitchell (Noreau, Clark/5 c 3) 2-0. 34e Versteeg (Noreau, Jeffrey/5 c 3) 3-0. 45e Jeffrey (Noreau) 4-0.

Notes: Le Team Canada sans Burke, Knelsen, Riley, Ross (surnuméraires) ni Desharnais (blessé). Ocelari Trinec sans Gernat, Danecek, Galvins ni Kofron (surnuméraires).

Pénalités: 2 x 2’ contre le Team Canada; 5 x 2’ contre Ocelari Trinec.