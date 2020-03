La rondelle ne fera pas le printemps dans nos patinoires

Si certains internationaux helvétiques ont voulu y croire jusqu’au bout, comment pouvait-il en être autrement? Alors que les joueurs se trouvent tous en quarantaine depuis une dizaine de jours, le comité exécutif de la Fédération internationale de hockey a pris la seule décision qui s’imposait. Celle venue, tout de même tardivement, d’annuler ces Mondiaux qui étaient prévus à Zurich et à Lausanne du 8 au 24 mai. C’est, semble-t-il, pour des questions de gros sous (il a fallu négocier avec les assurances un montant de 60 millions) que le couperet a tardé à tomber. La rondelle ne fera pas le printemps des hockeyeurs…

Les 317 000 billets vendus (soit 24 millions de francs) devraient être remboursés, c’est le but de René Fasel, président de l’IIHF. Pour la Fédération suisse de hockey, organisatrice de la manifestation, qui espérait un bénéfice de 1,5 million de francs, c’est un coup dur. D’autant plus que la prochaine édition a été promise à la Biélorussie et à la Lettonie…

Le petit sucre de fin de saison

Ce n’était pas forcément une surprise pour les sélectionnés de Patrick Fischer bloqués chez eux depuis que le championnat a été annulé. «Même si nous n’étions pas très optimistes, il y avait toujours un petit espoir», reconnaît le Genevois Noah Rod, déçu de n’avoir pas pu savourer, après des play-off annulés, «ce petit sucre de fin de saison», mais conscient qu’il n’y avait pas d’autres solutions.

Le capitaine de Ge/Servette avait malgré tout continué de travailler dans son sous-sol avec des appareils empruntés dans la salle de force des Vernets. «Notre préparateur physique nous a élaboré de nombreux exercices à effectuer à la maison au cas où et avant l’entraînement d’été», renchérit ce bon élève, lequel, outre ses trois heures de séance quotidienne de musculation, a aussi aidé sa compagne aux tâches ménagères. «Je m’occupe aussi du gazon et de plein de trucs dans la maison, ma copine me demande de tout faire, grommelle, pour la forme, le No 96 des Aigles, qui n’est pas déprimé pour autant. À vrai dire, je n’ai plus trop d’excuses en lui répondant que j’ai un match ce soir…» Ou qu’il doit s’amuser à la PlayStation, en ligne, avec ses camarades du GSHC, ce qu’il fait pour se passer le temps. À défaut de play-off…

«Il faut rester optimiste»

Top scorer de Zoug, Grégory Hofmann est également confiné à son domicile où il procède à plein de rangements qu’il n’avait pas eu le temps d’effectuer depuis son déménagement de Lugano. «On a même monté un meuble ce mercredi avec mon amie qui se trouvait encore dans son paquet à la cave.»

L’ancien junior de La Chaux-de-Fonds, privé comme tous les hockeyeurs de vacances, va aussi se mettre à cuisiner pour se passer le temps. «Avec ce qui se passe dans le monde, cela n’avait de toute manière pas de sens que l’on dispute ces championnats du monde, s’exclame le quatrième compteur du pays. Comme on ne pouvait plus aller à la patinoire, cela devenait compliqué.» Le vélo, la marche et les abdos ne remplaceront en effet jamais des heures de glace indispensables pour rester au top de sa forme. «Mais il faut rester optimiste, et surtout ne pas entrer dans une phase de psychose», tempère-t-il.

C’est également ce que pense Romain Loeffel qui a quitté provisoirement Lugano avec son épouse pour ne pas rester barricadé chez lui dans une zone sinistrée. «On est revenu en Romandie où j’en profite pour aller marcher avec mon père dans la nature ou aller courir», explique le défenseur des Bianconeri, qui ne se faisait pas trop d’illusions non plus de poursuivre sa saison avec le maillot rouge à croix blanche sur ses épaules. «À part des footings ou faire des pompes, il était impossible de patiner, donc cette décision était, vu la situation, inévitable.»

Capitaine du Lausanne HC, Joël Genazzi attendait lui également un coup de fil du sélectionneur suisse sur son balcon où il passe la majorité de ses journées depuis qu’il a été mis en quarantaine mais il a vite déchanté. «Je suis désormais en vacances… à la maison», soupire le Lion de Malley qui profite de se relaxer après un exercice éprouvant. «Après une saison, j’ai toujours toutes les douleurs qui ressortent, alors je ne fais rien ou presque.» À l’instar du Biennois Damien Riat qui s’est mis «en relâchement total» avant de s’envoler en septembre «ou peut-être un peu plus tôt» pour Washington où il a signé récemment un contrat de deux ans avec les Capitals. Un rêve devenu réalité. D’ici là, la situation sera probablement revenue à la normale. Tout le monde a envie d’y croire. Comme le report de ces Mondiaux à l’an prochain en Suisse…