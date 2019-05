La Suisse n'a fait qu'une bouchée de l'Italie

L’équipe de Suisse s’est offert un bon galop d’entraînement face à l’Italie (9-0) et a ainsi parfaitement lancé son tournoi. Tandis que le Grison Andres Ambühl fêtait son 100e match à un championnat du monde, la sélection de Patrick Fischer n’a pas eu à forcer son talent pour facilement passer l’obstacle face aux néo-promus. Le premier but est tombé après seulement 77 secondes de jeu. Lancé par Roman Josi, Kevin Fiala a habilement déjoué le gardien italien Andreas Bernard (2e, 1-0). Grégory Hofmann (8e) d’une déviation, Lino Martschini en contre-attaque (11e), puis Vincent Praplan en supériorité numérique (20e) ont ajouté trois autres buts en première période (4-0).

#SUIITA #IIHFWorlds Kevin Fiala with a nice backhand into the net and puts @SwissIceHockey up 1-0 over Italy early in the 1st. pic.twitter.com/cc7rnDPILd — IIHF (@IIHFHockey) May 11, 2019

La reprise n’a guère été plus glorieuse pour la formation transalpine, dépassée dans tous les compartiments de jeu: Simon Moser (22e, 5-0) et Fiala (24e, 6-0) ont encore trouvé la faille. Après deux tiers temps, les Suisses avaient déjà tiré 45 fois sur la cage italienne! En troisième période, Fiala (42e, 7-0), Loeffel (47e, 8-0) et Hischier (50e, 9-0) ont donné au score des allures de véritable correction.

Si Nico Hischier et Roman Josi ont laissé d’autres joueurs endosser les premiers rôles lors de cette victoire fleuve, plusieurs internationaux en ont profité pour entretenir leur capital confiance. A commencer par Lino Martschini, buteur et l’un des Suisses les plus en vue samedi, Kevin Fiala, auteur d’un triplé et le défenseur de 18 ans Janis Moser, auteur de son premier point avec sa passe décisive sur le cinquième but helvétique.

Dimanche soir, la Suisse affrontera la Lettonie (20h15), une équipe qu’elle a battue à deux reprises durant la phase de préparation.

Suisse – Italie 9-0 (4-0 2-0 3-0)

Ondrej Nepela Arena. 8463 spectateurs.

Arbitres: MM. Frano (Tch), Ohlund (Sue), Sormunen (Fin) et Vanoosten (Can).

Buts: 2e Fiala (Josi) 1-0, 8e Hofmann (Genazzi, Kurashev) 2-0, 11e Martschini (Frick) 3-0, 20e Praplan (Ambühl, Fiala/ 5 c 4) 4-0, 22e S. Moser (Ambühl, J. Moser) 5-0, 24e Fiala (Hischier) 6-0, 42e Fiala (Hischier, Praplan/ 5 c 4) 7-0, 47e Loeffel (Rod) 8-0, 50e Hischier (Praplan) 9-0.

Suisse: Berra; Fora, Frick; Weber, Josi; Diaz, J. Moser; Loeffel, Genazzi; Rod, Bertschy, Scherwey; Praplan, Hischier, Fiala; Ambühl, Haas, S. Moser; Martschini, Kurashev, Hofmann. Entraîneur: Fischer.

Italie: Bernard; McMonagle, Zanatta; Trivellato, Marchetti; Pavlu, Hofer; Tauferer, Helfer; Insam, Kostner, Miceli; Morini, Bardaro, Rosa; Gander, Andergassen, Ramoser; Hochkofler, Deluca, Lambacher. Entraîneur : Beddoes.

Pénalités: 1 x 2’ contre la Suisse, 4 x 2’ contre l’Italie.

Notes: La Suisse sans Bertaggia, Mayer ni Riat (surnuméraires). Tirs sur le poteau: Praplan (18e), Scherwey (23e), Haas (56e). (nxp)