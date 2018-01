La Suisse étrillée par le Canada

La formation de Christian Wohlwend a été battue mardi par le Canada 8-2. Le 22e Suisse-Canada au Championnat du monde M20 n'a pas connu une issue différente des 21 précédents duels. Le Canada l'a emporté sans trembler face à une Suisse qui quitte le tournoi avec une seule victoire acquise lors du match d'ouverture face à la Biélorussie.

Dépourvue de talents, cette Suisse M20 cuvée 17/18 a pu réserver son billet de retour dès les premières minutes de la rencontre. Howden a frappé après 48 secondes, puis Cale Makar a doublé la mise à la 9e. Le premier power-play canadien a donné lieu au 3-0 signé Batherson. A 5-0, les Suisses ont pu sauver l'honneur par Rohrbach et l'attaquant du LHC Axel Simic a pu compter un but de prestige face à la formation à la feuille d'érable.

L'an dernier, la présence de Nico Hischier avait permis aux Suisses d'y croire face aux Etats-Unis, futurs vainqueurs. Une défaite 3-2 dans laquelle Hischier avait brillé de mille feux pour solidifier sa position à la draft. Cette fois, les Philipp Kurashev et autre Valentin Nussbaumer n'ont pas su peser dans la rencontre et faire office de locomotive. A la décharge de la Suisse, l'équipe était la plus jeune du tournoi avec cinq garçons nés en 2000. A voir si le staff de Christian Wohlwend parvient à utiliser l'expérience acquise à Buffalo pour les années à venir. Dans douze mois, les jeunes auront pris de la bouteille et pourront peut-être aider leur pays à franchir un cap. (ats/nxp)