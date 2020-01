La Suisse M20 tombe en quarts des Mondiaux

Le parcours de l’équipe de Suisse M20 aux Mondiaux a pris fin en quarts de finale. Jeudi après-midi, à Trencin, en République tchèque, la sélection entraînée pour la première fois par Thierry Paterlini s’est inclinée 1-3 devant une Russie plus talentueuse et plus opportuniste.

Pour espérer se hisser dans le dernier carré, comme elle l’avait fait il y a douze mois à Victoria, au Canada, grâce un succès face à la Suède (2-0), la Suisse aurait dû livrer le match parfait. Or, même si elle n’a nourri aucun complexe contre l’une des nations régulièrement dominante dans ce tournoi où figurent les futurs étoiles de la NHL, elle s’est montrée trop indisciplinée et trop hésitante pour prétendre à un meilleur sort.

C’est ainsi qu’elle a accordé l’important premier but de la rencontre, à l’entame de la période médiane, après avoir écopé d’une pénalité mineure pour surnombre. C’est ainsi aussi que, après être revenue à 1-1 grâce au Fribourgeois des Islanders de Charlottetown (LHJMQ) Gaétan Jobin, elle a concédé le 1-2 suite à une hésitation de Janis Moser à proximité du filet bien défendu par Luca Hollenstein.

C’est ainsi encore qu’elle est demeurée muette lors des dix minutes passées en avantage numérique, parfois à cause d’un excès de précipitation, parfois à cause d’une difficulté à déranger les bases arrières russes devant la cage de Yaroslavl Askarov, un portier qui devrait être repêché dans le top 10 en juin prochain au Centre Bell de Montréal. Les Russes, eux, ont allumé deux fois la lampe alors qu’ils patinaient en power-play.

Même si ses rêves de médaille se sont rapidement éclipsés, la Suisse peut être créditée de bons Championnats du monde. Elle a maîtrisé son sujet contre des adversaires moins bien cotés pour s’épargner tout risques de relégation (victoires 5-3 contre le Kazakhstan et 7-2 contre la Slovaquie) et s’est offert un succès de prestige face aux Finlandais (5-2), champions du monde en titre.

Suisse - Russie 1-3 (0-0 1-3 0-0)

Trencin. Werk Arena.

Arbitres: MM. Campbell (Can), Heikkinen (Fin); Lederer (Tch) et Norlander (Sue).

Buts: 22e Voronkov (Denisenko, Alexandrov/5 c 4) 0-1, 28e Jobin (Salzgeber) 1-1, 35e Khovanov (Denisenko) 1-2, 39e Voronkov (Khovanov, Zamula/5 c 4) 1-3.

Suisse: Hollenstein; Berni, Aebischer; Guggenheim, Moser; Pezzullo, Gross; Berri, Schmid, Wetter; Verboon, Nussbaumer, Kohler; Gerber, Salzgeber, Sopa; Knak, Jobin, Mettler; Patry. Entraîneur: Paterlini.

Russie: Askarov; Galenyuk, Romanov; Zamula, Pylenkov; Zhuravlyov, Misyul; Malyshev; Khovanov, Sokolov, Denisenko; Mozorov, Alexandrov, Dorofeyev; Marchenko, Voronkov, Podkolzin; Kruglov, Sorkin, Rtishev; Groshev. Entraîneur: Bragin.

Notes: la Suisse sans Henauer (surnuméraire). Tir sur le poteau: Marchenko (11e). La Suisse sans gardien de 56’49 à 58’14.

Pénalités: 7 x 2’ contre la Suisse, 5 x 2’ contre la Russie.