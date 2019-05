La France et l’Autriche sont reléguées dans le groupe B. Les joueurs de Philippe Bozon ont perdu leur match décisif lundi aux Mondiaux face à la Grande-Bretagne (4-3 ap). Une défaite sous forme de camouflet pour les Français qui menaient pourtant 3-0.

A Kosice (Slovaquie), les Britanniques ont égalisé en 11 minutes (entre la 35e à la 46e). C’est finalement le Gallois Ben Davies, joueur du club anglais des Guildford Flames en EIHL, qui a libéré les siens, après trois minutes de prolongation. La Grande-Bretagne et la France se retrouvent ainsi à égalité avec deux points dans le Groupe A. Les Tricolores passent à la trappe à cause de la confrontation directe entre les deux équipes, malgré un «goal average» largement supérieur (-20 contre -32).

Les Autrichiens, eux, se sont inclinés contre l’Italie, dernière avant la rencontre. C’est aux tirs aux buts, que les Transalpins ont éliminé leur voisin (4-3 tab). Pourtant, jusqu’ici, l’Italie n’avait inscrit qu’un seul but dans ce tournoi. Elle s’est surpassée dans son dernier match et sauve ses mondiaux, malgré une différence de but hallucinante de -43.

La France et l’Autriche ne seront donc pas présentes aux Mondiaux 2020, organisés en Suisse avec des matches à Lausanne et Zurich.

Peur sur la Suède

Les autres rencontres de la journée ont vu la Suède trembler pour battre la Lettonie (5-4) alors que les Canadiens n’ont eu aucun problème contre la Norvège (5-0).

Pour les Suédois, une défaite dans le temps réglementaire aurait grandement hypothéqué leurs chances de se qualifier pour les quarts. Les Lettons menaient encore 3-2 à la 48e minute. Mais Lander puis Hornqvist ont permis aux doubles champions du monde de repasser devant. L’égalisation de Bukarts (auteur d’un triplé) à la 57e minute a fait douter les Suédois jusqu’au bout. Rasmussen a néanmoins pu assurer la victoire nordique dans la cage vide dans les dernières secondes de jeu.

La «Tre kronor» rejoint ainsi la Russie, la République Tchèque et la Suisse dans le camp des qualifiés du groupe B. Il ne reste plus qu’à savoir dans quel ordre ce quatuor atteindra les quarts de finale. L’équipe de Suisse défiera les Tchèques mardi (12h15), alors que les Suédois affronteront la Russie (20h15) pour le dernier match de cette phase de groupe.

Dans le groupe A, pour connaître l’ordre des quatre premiers, il faudra attendre que la Finlande ait affronté l’Allemagne (12h15) et que le Canada ait joué contre les Etats-Unis (20h15), mardi. (nxp)