La Finlande fait tomber la Russie

Depuis le début du tournoi, la Sbornaja n’avait pas eu la moindre opposition à se mettre sous la dent. Après avoir gagné toutes ses rencontres du tour préliminaire, la Russie a trébuché face à la Finlande. Cette défaite est surprenante à plus d’un titre puisque les Russes se sont présentés en Slovaquie avec une équipe fantastique avec notamment les superstars Alexander Ovechkin, Nikita Kucherov, Nikita Gusev ou Evgeni Malkin. Entre autres.

L’inusable Marko Anttila, 33 ans, a ouvert la marque en fin de match (51e) sur un rebond mal maîtrisé par le gardien russe Andrei Vasilievski. Pendant ce temps, le portier nordique Kevin Lankinen se chargeait de dégoûter les Russes les uns après les autres en enchaînant les parades jusqu’à la sirène finale. Et dire que ce dernier a navigué toute la saison entre la AHL et l’ECHL…

Cette élimination russe est d’autant plus étonnante qu’elle est intervenue contre une formation finlandaise «light». Si le sélectionneur Jukka Jalnoen dispose du petit prodige Kaapo Kakko (18 ans), il ne compte que deux joueurs de NHL dans son vestiaire. Et encore. Henri Jokiharju et Juho Lammikko ne sont pas des joueurs établis en Amérique du Nord. La Finlande tentera donc de gagner son premier titre depuis 2011 avec une très grande majorité de joueurs évoluant en Europe. Parmi eux, trois «Suisses», puisque Toni Rajala (Bienne), Petteri Lindbohm (Lausanne) et Harri Pesonen (Langnau) font partie de la sélection.

La finale de dimanche (20h15) mettra aux prises les Finlandais au vainqueur de la rencontre entre le Canada et la République tchèque (19h15). (nxp)