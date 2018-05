L’équipe de Suisse s’attaque au monstre canadien

Ne nous y trompons pas. Si la victoire face à la Finlande n’était pas à proprement parler un exploit, une réplique samedi soir face au Canada en serait un gigantesque. Probablement l’un des plus grands de l’histoire du hockey helvétique. Alors qu’elle n’a jamais proposé une équipe aussi forte en mondial, la Suisse est encore à des années lumières de la formation qu’elle affrontera. «Notre adversaire possède de magnifiques joueurs, admet Patrick Fischer. Mais si on ne croit pas en nos chances, personne ne croira en nous.» Un chiffre résume tout: le collectif à croix blanche a disputé un total de 1748 matches de NHL. Son opposant? 7697. Et dire que les Canadiens sont en moyenne deux ans plus jeunes que les Suisses...

Voilà pour les théories d’avant-match. Sur la glace, la Suisse a-t-elle des arguments à faire valoir? Oui. Pour une raison: au Danemark, les jeunes pousses que sont Timo Meier, Mirco Müller et Cie ont bâti sur les fondations posées en 2013 lorsque l’équipe emmenée par Roman Josi et Nino Niederreiter avait obtenu une magnifique médaille d’argent. Ces deux générations ont en commun une chose: l’absence totale de complexes et une volonté de jouer vers l’avant. «De nombreux joueurs ont acquis la confiance nécessaire pour y parvenir, apprécie le sélectionneur national. C’est donc plus facile de jouer ainsi si nous sommes persuadés de pouvoir le faire.»

Les gardiens:

Canada: Le titulaire, Kuemper, n’offre pas toutes les garanties de stabilité nécessaires. Depuis le début de la compétition, il rend une fiche inférieure à 90% d’arrêts. L’impressionnant collectif canadien ne repose pas sur une assise solide. Il s’agit peut-être de l’unique faille dans le système nord-américain. Mais elle n’est pas anodine. De loin pas, même. En NHL, le dernier rempart de 28 ans n’arrive pas à se faire une place. Ce n’est pas un hasard.

Suisse: Qui de Berra ou de Genoni sera présent devant le filet? Sans doute le second. Si bon face à la Finlande, le Bernois a profité de la blessure du futur portier de Gottéron pour prendre la place de titulaire et ne plus la lâcher. Qu’importe le nom qu’inscrira Patrick Fischer sur la feuille de match, les deux gardiens sont expérimentés et en forme.

Bilan: avantage Suisse

Les défenses:

Canada: Depuis 1997, deux défenseurs ont été sélectionnés au 1er rang de la draft NHL. Ekblad (Florida, 2014) en est un. L’arrière de 22 ans s’affirme saison après saison comme un joueur dominant. Outre l’Ontarien, les Canadiens possèdent une brigade défensive solide qui culmine à plus de 190 cm. Aucun risque qu’elle se fasse brasser par Niederreiter et Cie.

Suisse: L’arrivée de Josi dans le groupe réduit l’écart entre les deux sélections. Le Bernois est capable de «bouffer» 25 minutes de glace si besoin. Depuis qu’il est là, les autres arrières sont descendus d’un échelon dans la hiérarchie du sélectionneur Patrick Fischer. Grâce à cela, les défenseurs moins solides sont moins exposés. Dans ce secteur, l’inexpérience pourrait toutefois être un problème au moment de disputer un match de cette importance.

Bilan: avantage Canada

Les attaques:

Canada: Lorsque l’on peut compter sur un talent comme McDavid, l’attaque est forcément une force. Le centre de 21 ans vient de terminer sa deuxième saison en NHL à plus de 100 points. Mais il n’y a pas que lui. Et c’est peut-être là le problème. La profondeur du contingent canadien (Barzal, Eberle etc) promet une soirée délicate pour la défense suisse.

Suisse: Le principal atout des triplettes formées par Patrick Fischer? Une hiérarchie établie. Chacun sait à la virgule près quel rôle il a à jouer. Des leaders (Niederreiter, Corvi, Meier...) aux joueurs d’énergie (Scherwey, Rod...), toutes les individualités ont les idées claires au moment d’entrer sur la glace. Contrairement au passé où la charge offensive reposait sur une ou deux individualités, le danger peut venir des quatre lignes. Cela peut tout changer.

Bilan: avantage Canada

Les coaches:

Canada: En quatre saisons à Carolina (NHL), Bill Peters n’a rien amené. Quatre échecs en saison régulière suivis d’une démission. Est-ce à dire que c’est un mauvais coach? Non. Il a mené le Canada au titre mondial en 2015. Mais ce n’est pas une «rockstar» de la profession. Depuis le début du tournoi, son groupe ne joue pas au niveau escompté. Trouvera-t-il la solution pour que l’amas d’individualités ressemble vraiment à une équipe?

Suisse: Critiqué depuis deux ans, Patrick Fischer a réussi à créer quelque chose. Cohérent dans ses prises de décision, le Zougois a su rebondir après l’échec des JO. Renforcé dans sa position par des dirigeants qui ont toujours cru en lui, l’ancien international a eu les coudées franches pour effectuer des changements. Sa sélection homogène prouve que l’opération rachat est réussie. Et, dans le vestiaire, l’équipe est acquise à sa cause.

Bilan: match nul (TDG)